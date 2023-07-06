В Кургане строят жилой комплекс с заправками для электромобилей

07 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Новый жилой комплекс в районе Заозерного будет оснащен заправками для электромобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане началось строительство жилого комплекса «Малиновые высоты» с заправочными станциями для электромобилей. Об этом URA.RU стало известно от специалиста по недвижимости Елены Безгодовой и представителя застройщика. «Я думаю, проект на ура зайдет, если брать на уровне котлована. Насколько я знаю, первые объекты сдадутся через два года, а сам проект завершится через шесть лет. Прекрасный будет вариант для молодых семей, для тех, кто живет в Заозерном, кто хочет улучшить свои жилищные условия», — поделилась впечатлением Безгодова. Жилой комплекс строят в районе озера Левашово. Планируется, что там будет располагаться 18 микрорайон. Согласно предоставленной URA.RU презентации от представителя «Специализированного застройщика «ИСБ-Зауралье» (входит в группу компаний тюменского застройщика «ISB Development»), срок сдачи объекта назначен на четвертый квартал 2025 года. В домах жильцов ожидают окна высотой 180 сантиметров, заправки для электромобилей, подъезды для колясок, мойки для питомцев, расширенные помещения общего пользования и прочие детали. Планируются также досуговые площадки для всех возрастов, пешеходные аллеи с озеленением, велосипедные дорожки, парковая зона и кафе. Кроме того водителям предложат парковку вне жилой зоны для безопасного досуга во дворах. Ранее сообщалось, что компания «Специализированный застройщик „Мостовик“», владельцем которой является курганский бизнесмен Дмитрий Парышев, займется жилой застройкой в 12-м микрорайоне Заозерного. Заказчиком строительства выступила администрация Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане началось строительство жилого комплекса «Малиновые высоты» с заправочными станциями для электромобилей. Об этом URA.RU стало известно от специалиста по недвижимости Елены Безгодовой и представителя застройщика. «Я думаю, проект на ура зайдет, если брать на уровне котлована. Насколько я знаю, первые объекты сдадутся через два года, а сам проект завершится через шесть лет. Прекрасный будет вариант для молодых семей, для тех, кто живет в Заозерном, кто хочет улучшить свои жилищные условия», — поделилась впечатлением Безгодова. Жилой комплекс строят в районе озера Левашово. Планируется, что там будет располагаться 18 микрорайон. Согласно предоставленной URA.RU презентации от представителя «Специализированного застройщика «ИСБ-Зауралье» (входит в группу компаний тюменского застройщика «ISB Development»), срок сдачи объекта назначен на четвертый квартал 2025 года. В домах жильцов ожидают окна высотой 180 сантиметров, заправки для электромобилей, подъезды для колясок, мойки для питомцев, расширенные помещения общего пользования и прочие детали. Планируются также досуговые площадки для всех возрастов, пешеходные аллеи с озеленением, велосипедные дорожки, парковая зона и кафе. Кроме того водителям предложат парковку вне жилой зоны для безопасного досуга во дворах. Ранее сообщалось, что компания «Специализированный застройщик „Мостовик“», владельцем которой является курганский бизнесмен Дмитрий Парышев, займется жилой застройкой в 12-м микрорайоне Заозерного. Заказчиком строительства выступила администрация Кургана.