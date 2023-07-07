Депутат Госдумы заявил о необходимости введения уголовной ответственности за спаивание детей

07 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Существующие виды наказания за покупку алкоголя детям не работают, считает Бийсултан Хамзаев Фото: Размик Закарян © URA.RU Граждане должны нести уголовную ответственность за спаивание детей и покупку несовершеннолетним алкоголя. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что в таких случаях должно быть вплоть до уголовки. Обязательнейшим образом! За спаивание, за такого рода поведение. Зачем государство придумывает ограничения? Не для того же, чтобы другие более взрослые дегенеративного мышления личности покупали и давали несовершеннолетним алкоголь, даже если дети это просят. Если мы не выстроим более конкретную уголовную ответственность в этой части, то и дальше будут такие эпизоды», — отметил Бийсултан Хамзаев. По мнению депутата Госдумы, ныне существующая мера наказания не работает. «3-5 тысяч рублей [сейчас штраф]. Это не то, что не останавливает, это вообще никак не работает. Никто не проверяет, никто не штрафует, статистика слабая, ее практически нет», — подчеркнул Хамзаев. Ранее в больницу Первоуральска (Свердловская область) попали четыре подростка с признаками отравления алкоголем. По словам руководителя пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, по просьбе детей порядка 20 бутылок пива им приобрела 20-летняя девушка. После чего купила еще несколько банок, а также три бутылки водки, бутылку коньяка, ликера. В настоящее время девушка находится в отделении территориального ОВД. Подростки отпущены из больницы домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане должны нести уголовную ответственность за спаивание детей и покупку несовершеннолетним алкоголя. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что в таких случаях должно быть вплоть до уголовки. Обязательнейшим образом! За спаивание, за такого рода поведение. Зачем государство придумывает ограничения? Не для того же, чтобы другие более взрослые дегенеративного мышления личности покупали и давали несовершеннолетним алкоголь, даже если дети это просят. Если мы не выстроим более конкретную уголовную ответственность в этой части, то и дальше будут такие эпизоды», — отметил Бийсултан Хамзаев. По мнению депутата Госдумы, ныне существующая мера наказания не работает. «3-5 тысяч рублей [сейчас штраф]. Это не то, что не останавливает, это вообще никак не работает. Никто не проверяет, никто не штрафует, статистика слабая, ее практически нет», — подчеркнул Хамзаев. Ранее в больницу Первоуральска (Свердловская область) попали четыре подростка с признаками отравления алкоголем. По словам руководителя пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, по просьбе детей порядка 20 бутылок пива им приобрела 20-летняя девушка. После чего купила еще несколько банок, а также три бутылки водки, бутылку коньяка, ликера. В настоящее время девушка находится в отделении территориального ОВД. Подростки отпущены из больницы домой.