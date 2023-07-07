Депутат Госдумы рассказал, как бороться с детским алкоголизмом

Депутат Госдумы Леонов: дети начинают пить из-за скуки

07 июля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

В регионах не хватает хороших детских площадок, сказал Сергей Леонов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В регионах России необходимо сделать больше детских площадок, общественных пространств, а также увеличить доступность секций, чтобы у детей не оставалось времени и желания на распитие алкоголя. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Это общественная проблема, которую нужно всем вместе решать. Отдельно с ней не справятся ни учителя, ни государство в целом, ни родители. Конечно, этому способствует детский досуг. То есть должны быть бесплатные кружки, секции. Ребенок должен быть занят с утра до вечера. Так вряд ли у него сил хватит потом еще вечером куда-то пойти, алкоголь найти или еще какие-то противоправные вещи делать», — сказал Сергей Леонов. По его словам, необходимы общественные места и площадки, чтобы молодым ребятам было, чем себя занять. «Приезжаешь в Москву — все для детей, а в какой-то деревне стоит одна лавка около Дома культуры, где раздают Wi-Fi. Детям делать нечего, поэтому они либо какой-то алкоголь распивают, либо в телефонах молча сидят. Система детского досуга при школе, при различных спортивных организациях или в кружках, в общественных пространствах должна быть единая во всей стране. Тогда бы они играли в футбол, баскетбол или воркаутом занимались. Младшие тянулись за старшими, которые спорят, кто сильнее, так и происходит вовлечение», — отметил депутат. Также он поддержал идею ужесточения наказания за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. «Возможно стоит привлекать к уголовной ответственности, если такое деяние было предпринято неоднократно. Это будет относиться к продавцам в магазинах. Все, кто поощряет детское употребление алкоголя, должны быть строго наказаны. Вероятно, этот случай послужит стимулом к законотворческой работе всех фракций Госдумы с тем, чтобы ужесточать наказание за подобного рода проступки», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Первоуральске (Свердловская область) четыре подростка были госпитализированы с признаками алкогольного отравления. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, по просьбе детей 20-летняя девушка купила им пиво, водку, коньяк и ликер. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за спаивание и покупку несовершеннолетним алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России необходимо сделать больше детских площадок, общественных пространств, а также увеличить доступность секций, чтобы у детей не оставалось времени и желания на распитие алкоголя. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Это общественная проблема, которую нужно всем вместе решать. Отдельно с ней не справятся ни учителя, ни государство в целом, ни родители. Конечно, этому способствует детский досуг. То есть должны быть бесплатные кружки, секции. Ребенок должен быть занят с утра до вечера. Так вряд ли у него сил хватит потом еще вечером куда-то пойти, алкоголь найти или еще какие-то противоправные вещи делать», — сказал Сергей Леонов. По его словам, необходимы общественные места и площадки, чтобы молодым ребятам было, чем себя занять. «Приезжаешь в Москву — все для детей, а в какой-то деревне стоит одна лавка около Дома культуры, где раздают Wi-Fi. Детям делать нечего, поэтому они либо какой-то алкоголь распивают, либо в телефонах молча сидят. Система детского досуга при школе, при различных спортивных организациях или в кружках, в общественных пространствах должна быть единая во всей стране. Тогда бы они играли в футбол, баскетбол или воркаутом занимались. Младшие тянулись за старшими, которые спорят, кто сильнее, так и происходит вовлечение», — отметил депутат. Также он поддержал идею ужесточения наказания за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. «Возможно стоит привлекать к уголовной ответственности, если такое деяние было предпринято неоднократно. Это будет относиться к продавцам в магазинах. Все, кто поощряет детское употребление алкоголя, должны быть строго наказаны. Вероятно, этот случай послужит стимулом к законотворческой работе всех фракций Госдумы с тем, чтобы ужесточать наказание за подобного рода проступки», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Первоуральске (Свердловская область) четыре подростка были госпитализированы с признаками алкогольного отравления. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, по просьбе детей 20-летняя девушка купила им пиво, водку, коньяк и ликер. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за спаивание и покупку несовершеннолетним алкоголя.