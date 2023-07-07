Кадыров назвал главную проблему для продвижения в Марьинке Кадыров: длинные подземные сооружения ВСУ являются главной проблемой продвижения в Марьинке 07 июля 2023 в 19:17 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров заявил, что у дронов большой радиус поражения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Длинные подземные сооружения ВСУ являются главной проблемой продвижения российских бойцов в Марьинке. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, для уничтожения укрытий ВСУ помогают беспилотники. «Главная проблема для наших подразделений в Марьинке — километры подземных фортификационных сооружений», — заявил Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что подземные сооружения являются основным местом для передвижения ВСУ. По словам Кадырова, беспилотники уравнивают шансы. Российские военные, которые управляют дронами, совершают удар по предполагаемому укрытию украинских бойцов. «Нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть свое укрытие», — подчеркнул глава Чечни. Он отметил, что после атаки свое действие начинают российские штурмовики. Глава Чечни сообщил, что у дронов большой радиус поражения. «„Беспилотная птичка“ экономит кучу времени и сил нашим подразделениям», — заявил он. По его словам, дроны могут уничтожать живую силу ВСУ и проводить разведку. Ранее Кадыров назвал уничтожение укрепленных позиций ВСУ задачей бойцов подразделения «Ахмат», передает телеканал 360. Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Длинные подземные сооружения ВСУ являются главной проблемой продвижения российских бойцов в Марьинке. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, для уничтожения укрытий ВСУ помогают беспилотники. «Главная проблема для наших подразделений в Марьинке — километры подземных фортификационных сооружений», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что подземные сооружения являются основным местом для передвижения ВСУ. По словам Кадырова, беспилотники уравнивают шансы. Российские военные, которые управляют дронами, совершают удар по предполагаемому укрытию украинских бойцов. «Нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть свое укрытие», — подчеркнул глава Чечни. Он отметил, что после атаки свое действие начинают российские штурмовики. Глава Чечни сообщил, что у дронов большой радиус поражения. «„Беспилотная птичка“ экономит кучу времени и сил нашим подразделениям», — заявил он. По его словам, дроны могут уничтожать живую силу ВСУ и проводить разведку. Ранее Кадыров назвал уничтожение укрепленных позиций ВСУ задачей бойцов подразделения «Ахмат», передает телеканал 360. Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям