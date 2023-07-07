Военный аналитик объяснил, зачем Запад активно финансирует обучение ВСУ

Военный аналитик Михайлов: Запад ищет способы, чтобы не поставлять технику Украине

08 июля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Страны НАТО создают видимость участия в делах Киева, отметил Александр Михайлов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада активно финансируют обучение ВСУ, чтобы создать видимость участия в делах Украины и избежать темы поставок техники. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Выделено огромное количество средств, причем, прежде всего странами Европы, НАТО на организацию обучения украинских военных. Это еще одна форма демонстрации своего участия в коллективном процессе военной поддержки Киева. Такая завуалированная форма — танки мы дать не можем, БМП (боевые машины пехоты) дать не можем, гаубицы дать не можем, самолеты и подавно, а вот, допустим, обучить 500 военнослужащих, это мы можем. Далее происходит просто такая ознакомительная экскурсия с европейской стороной, ВСУ там кормят, поят, возят, показывают, учат из чего-то стрелять, потом дают сертификат, отправляют обратно», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что после обучения в странах Запада не все украинские военные стремятся вернуться на родину. «В среднем четверть трети не доезжает обратно до Украины, разбегается. Об этом европейцы сами трубят в своих газетах», — отметил Михайлов. Ранее замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в августе страна начнет обучение украинских военных пилотов. Они будут учиться летать на истребителях F-16. Планируется, что в рамках программы будет обучено до 20 пилотов. При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада активно финансируют обучение ВСУ, чтобы создать видимость участия в делах Украины и избежать темы поставок техники. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Выделено огромное количество средств, причем, прежде всего странами Европы, НАТО на организацию обучения украинских военных. Это еще одна форма демонстрации своего участия в коллективном процессе военной поддержки Киева. Такая завуалированная форма — танки мы дать не можем, БМП (боевые машины пехоты) дать не можем, гаубицы дать не можем, самолеты и подавно, а вот, допустим, обучить 500 военнослужащих, это мы можем. Далее происходит просто такая ознакомительная экскурсия с европейской стороной, ВСУ там кормят, поят, возят, показывают, учат из чего-то стрелять, потом дают сертификат, отправляют обратно», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что после обучения в странах Запада не все украинские военные стремятся вернуться на родину. «В среднем четверть трети не доезжает обратно до Украины, разбегается. Об этом европейцы сами трубят в своих газетах», — отметил Михайлов. Ранее замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в августе страна начнет обучение украинских военных пилотов. Они будут учиться летать на истребителях F-16. Планируется, что в рамках программы будет обучено до 20 пилотов. При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления.