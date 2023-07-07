07 июля 2023

Захарова напомнила, что Псаки называла применение кассетных бомб преступлением

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Использование кассетных боеприпасов является военным преступлением, напомнила Мария Захарова Фото:
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В конце февраля 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки называла использование кассетных боеприпасов военным преступлением. Через полтора года в США намерены передать такое оружие Вооруженным силам Украины. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена Псаки 28 февраля 2022 года: „Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление“. Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала в своем официальном telegram-канале Мария Захарова. Теперь официальный представитель МИД России ждет высказываний от пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер.

Ранее URA.RU сообщало, что США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, при этом в Вашингтоне уточнили, что в курсе о последствиях использования такого оружия. Кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине, который будет на общую сумму 800 миллионов рублей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, назвал это новым шагом эскалации конфликта.

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В конце февраля 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки называла использование кассетных боеприпасов военным преступлением. Через полтора года в США намерены передать такое оружие Вооруженным силам Украины. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена Псаки 28 февраля 2022 года: „Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление“. Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала в своем официальном telegram-канале Мария Захарова. Теперь официальный представитель МИД России ждет высказываний от пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер. Ранее URA.RU сообщало, что США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, при этом в Вашингтоне уточнили, что в курсе о последствиях использования такого оружия. Кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине, который будет на общую сумму 800 миллионов рублей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, назвал это новым шагом эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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