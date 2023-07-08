Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом спецоперации

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Контрактников обучают офицеры с опытом СВО, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подготовкой военнослужащих по контракту занимаются офицеры с боевым опытом спецоперации на Украине. Об этом доложили представители командования Южного военного округа (ЮВО) в докладе министру обороны Сергею Шойгу.

«Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Их сообщение приводит РИА Новости. Командование ЮВО доложило военному ведомству, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. В Минобороны подчеркнули, что все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. До этого все контрактники проходили одиночную подготовку в течении двух недель.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что в июне зафиксировано повышение числа контрактников на службу до 1400 человек в день. Также сообщалось, что в зоне СВО появляются командиры подразделений из контрактников и мобилизованных.

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Подготовкой военнослужащих по контракту занимаются офицеры с боевым опытом спецоперации на Украине. Об этом доложили представители командования Южного военного округа (ЮВО) в докладе министру обороны Сергею Шойгу. «Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Их сообщение приводит РИА Новости. Командование ЮВО доложило военному ведомству, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. В Минобороны подчеркнули, что все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. До этого все контрактники проходили одиночную подготовку в течении двух недель. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что в июне зафиксировано повышение числа контрактников на службу до 1400 человек в день. Также сообщалось, что в зоне СВО появляются командиры подразделений из контрактников и мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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