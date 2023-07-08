Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом спецоперации

08 июля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Контрактников обучают офицеры с опытом СВО, уточнили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подготовкой военнослужащих по контракту занимаются офицеры с боевым опытом спецоперации на Украине. Об этом доложили представители командования Южного военного округа (ЮВО) в докладе министру обороны Сергею Шойгу. «Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Их сообщение приводит РИА Новости. Командование ЮВО доложило военному ведомству, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. В Минобороны подчеркнули, что все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. До этого все контрактники проходили одиночную подготовку в течении двух недель. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что в июне зафиксировано повышение числа контрактников на службу до 1400 человек в день. Также сообщалось, что в зоне СВО появляются командиры подразделений из контрактников и мобилизованных.

Подготовкой военнослужащих по контракту занимаются офицеры с боевым опытом спецоперации на Украине. Об этом доложили представители командования Южного военного округа (ЮВО) в докладе министру обороны Сергею Шойгу. «Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Их сообщение приводит РИА Новости. Командование ЮВО доложило военному ведомству, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. В Минобороны подчеркнули, что все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. До этого все контрактники проходили одиночную подготовку в течении двух недель. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что в июне зафиксировано повышение числа контрактников на службу до 1400 человек в день. Также сообщалось, что в зоне СВО появляются командиры подразделений из контрактников и мобилизованных.