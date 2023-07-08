Зеленский высадился на острове Змеиный

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Остров Змеиный находится под контролем Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высадился на остров Змеиный, за который шли активные бои в 2022 году. Об этом украинский глава написал в своем telegram-канале.

«Змеиный. Свободный остров <…> Украины», — написал Владимир Зеленский, приложив соответствующее видео. На кадрах президент направлялся к острову на моторной лодке в сопровождении вооруженных людей. Вместе с Зеленским к острову направлялся и глава офиса президента Андрей Ермак.

Бои между Украиной и Россией за Змеиный проходили в первой половине 2022 года. В Минобороны РФ сообщали, что войска покинули остров 30 июня, чтобы не препятствовать созданию гуманитарного коридора по вывозу зерна с территории Украины. В настоящий момент Змеиный контролирует Киев.

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Президент Украины Владимир Зеленский высадился на остров Змеиный, за который шли активные бои в 2022 году. Об этом украинский глава написал в своем telegram-канале. «Змеиный. Свободный остров <…> Украины», — написал Владимир Зеленский, приложив соответствующее видео. На кадрах президент направлялся к острову на моторной лодке в сопровождении вооруженных людей. Вместе с Зеленским к острову направлялся и глава офиса президента Андрей Ермак. Бои между Украиной и Россией за Змеиный проходили в первой половине 2022 года. В Минобороны РФ сообщали, что войска покинули остров 30 июня, чтобы не препятствовать созданию гуманитарного коридора по вывозу зерна с территории Украины. В настоящий момент Змеиный контролирует Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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