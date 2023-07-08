Мельник послал депутата бундестага «к черту» из-за критики кассетных бомб

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник послал «к черту» депутата бундестага Ральфа Стенгера и других немецких политиков, выступивших против поставок ВСУ кассетных боеприпасов. Мельник предложил им и дальше «оставаться на своих диванах».
«Идите к черту со своими советами. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы были в Украине в течение 500 дней войны? Чувствовали ли вы страдания народа? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле бидермейер», — заявил Мельник в Twitter.
Ранее США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Они вошли в новый пакет военной помощи ВСУ. Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что кассетные бомбы не помогут Украине реализовать свои задачи. По его мнению, Белый дом решился на такой шаг из-за неудач ВСУ в контрнаступлении, передает телеканал 360.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.