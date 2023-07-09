В Екатеринбурге выросло число случаев менингита после вспышки инфекции на складе Ozon

Роспотребнадзор: в Екатеринбурге зафиксировано 15 заболевших менингитом с момента вспышки

09 июля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор выявил 15 заболевших менингитом в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на 9 июля выявлено 15 случае менингококковой инфекции, после вспышки заболевания на складе маркетплейса Ozon 5 июля. Данную статистику приводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon. <…> Cуммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции», — уточнили в ведомстве. Информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Свердловской области. Помимо этого были зафиксированы двое заболевший среди работников ПАО «Уралхиммаш» и один бессимптомный. Они проживали вместе с сотрудниками маркетплейса в одном помещении. Всего за 9 июля зафиксировано 15 случаев заражения менингитом в Екатеринбурге. Для двоих человек заражение инфекцией оказалось летальным. В настоящий момент за всеми случаями заражения продолжается медицинское наблюдение. О вспышке менингита на Ozon стало известно 5 июля. Сотрудники опасаются закрытия склада. Сообщалось о запахах тухлятины там. Также сообщалось о том, что на фоне вспышки заболевания, Ozon набирает новых сотрудников в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге на 9 июля выявлено 15 случае менингококковой инфекции, после вспышки заболевания на складе маркетплейса Ozon 5 июля. Данную статистику приводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon. <…> Cуммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции», — уточнили в ведомстве. Информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Свердловской области. Помимо этого были зафиксированы двое заболевший среди работников ПАО «Уралхиммаш» и один бессимптомный. Они проживали вместе с сотрудниками маркетплейса в одном помещении. Всего за 9 июля зафиксировано 15 случаев заражения менингитом в Екатеринбурге. Для двоих человек заражение инфекцией оказалось летальным. В настоящий момент за всеми случаями заражения продолжается медицинское наблюдение. О вспышке менингита на Ozon стало известно 5 июля. Сотрудники опасаются закрытия склада. Сообщалось о запахах тухлятины там. Также сообщалось о том, что на фоне вспышки заболевания, Ozon набирает новых сотрудников в Екатеринбурге.