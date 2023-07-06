Ozon набирает новых сотрудников в Екатеринбурге на фоне вспышки менингита

07 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

О наборе сотрудников в Ozon объявили после того, как стало известно о вспышке менингита Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге На фоне вспышки менингита на складе маркетплейса Ozon в Екатеринбурге компания решила набирать новых работников. Среди актуальных вакансий — сотрудник склада и самозанятый курьер. Объявление о наборе появилось 6 июля. «Совсем скоро начнется высокий сезон продаж, а это всегда огромное количество заказов и, соответственно, море работы. Поэтому сейчас во многих регионах ищем сотрудников на склады и в службу доставки», — указано в официальном telegram-канале Ozon. В Свердловской области предлагают две должности: сотрудник склада с зарплатой от 98 тысяч рублей и самозанятый курьер, которому обещают от 75 тысяч рублей. В первом случае сотруднику обещают удобный график, стабильные выплаты, корпоративный транспорт до места работы. Курьеров привлекают за счет ежедневных выплат и премий. Вечером 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе Ozon. В компании уверяют, что менингит через посылки не передается, но многие екатеринбуржцы начали массово отказываться от получения заказов. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Одним из погибших оказался 21-летний баскетболист из Магнитогорска, который отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Вся подробная информация о происшествии — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне вспышки менингита на складе маркетплейса Ozon в Екатеринбурге компания решила набирать новых работников. Среди актуальных вакансий — сотрудник склада и самозанятый курьер. Объявление о наборе появилось 6 июля. «Совсем скоро начнется высокий сезон продаж, а это всегда огромное количество заказов и, соответственно, море работы. Поэтому сейчас во многих регионах ищем сотрудников на склады и в службу доставки», — указано в официальном telegram-канале Ozon. В Свердловской области предлагают две должности: сотрудник склада с зарплатой от 98 тысяч рублей и самозанятый курьер, которому обещают от 75 тысяч рублей. В первом случае сотруднику обещают удобный график, стабильные выплаты, корпоративный транспорт до места работы. Курьеров привлекают за счет ежедневных выплат и премий. Вечером 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе Ozon. В компании уверяют, что менингит через посылки не передается, но многие екатеринбуржцы начали массово отказываться от получения заказов. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Одним из погибших оказался 21-летний баскетболист из Магнитогорска, который отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Вся подробная информация о происшествии — в материале URA.RU.