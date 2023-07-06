06 июля 2023

Ozon набирает новых сотрудников в Екатеринбурге на фоне вспышки менингита

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, вывеска, ozon, озон, маркетплейс
О наборе сотрудников в Ozon объявили после того, как стало известно о вспышке менингита Фото:
новость из сюжета
Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

На фоне вспышки менингита на складе маркетплейса Ozon в Екатеринбурге компания решила набирать новых работников. Среди актуальных вакансий — сотрудник склада и самозанятый курьер. Объявление о наборе появилось 6 июля.

«Совсем скоро начнется высокий сезон продаж, а это всегда огромное количество заказов и, соответственно, море работы. Поэтому сейчас во многих регионах ищем сотрудников на склады и в службу доставки», — указано в официальном telegram-канале Ozon.

В Свердловской области предлагают две должности: сотрудник склада с зарплатой от 98 тысяч рублей и самозанятый курьер, которому обещают от 75 тысяч рублей. В первом случае сотруднику обещают удобный график, стабильные выплаты, корпоративный транспорт до места работы. Курьеров привлекают за счет ежедневных выплат и премий.

Вечером 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе Ozon. В компании уверяют, что менингит через посылки не передается, но многие екатеринбуржцы начали массово отказываться от получения заказов. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Одним из погибших оказался 21-летний баскетболист из Магнитогорска, который отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Вся подробная информация о происшествии — в материале URA.RU.

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На фоне вспышки менингита на складе маркетплейса Ozon в Екатеринбурге компания решила набирать новых работников. Среди актуальных вакансий — сотрудник склада и самозанятый курьер. Объявление о наборе появилось 6 июля. «Совсем скоро начнется высокий сезон продаж, а это всегда огромное количество заказов и, соответственно, море работы. Поэтому сейчас во многих регионах ищем сотрудников на склады и в службу доставки», — указано в официальном telegram-канале Ozon. В Свердловской области предлагают две должности: сотрудник склада с зарплатой от 98 тысяч рублей и самозанятый курьер, которому обещают от 75 тысяч рублей. В первом случае сотруднику обещают удобный график, стабильные выплаты, корпоративный транспорт до места работы. Курьеров привлекают за счет ежедневных выплат и премий. Вечером 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе Ozon. В компании уверяют, что менингит через посылки не передается, но многие екатеринбуржцы начали массово отказываться от получения заказов. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Одним из погибших оказался 21-летний баскетболист из Магнитогорска, который отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Вся подробная информация о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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