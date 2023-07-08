Конференция «Яблока» прошла днем 9 июля Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Партия «Яблоко» помогла миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), который на выборах в гордуму Екатеринбурга оппонирует мэру Алексею Орлову. На конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU, было объявлено, что общегородской список партии возглавил близкий к Кочеткову депутат Константин Киселев. Он также выдвинут в Кировском округе №9, где мэрия, «Единая Россия» и ГК «Синара» поддерживают сотрудницу УрФУ Анну Гурарий.

Выступая, Киселев заявил, что эти выборы будут сложнее, чем в 2018-м — из-за того, что к системным партиям добавились «Новые люди», их электорат с электоратом «Яблока» «пересекается». «Уменьшилось число мандатов, которые распределялись по партийным спискам (с 18 до 10 — прим. ред.). Соответственно, чтобы получить хотя бы одно место [в думе], надо пять процентов голосов, а чтобы получить второй мандат — 17 процентов», — подсчитал он. Цель партии на этих выборах — именно 17%, отметил Киселев.

Помимо Киселева, из команды Кочеткова «Яблоко» поддержало депутата-критика СВО Алексея Холодарева, ранее исключенного из «Справедливой России». Он пойдет по Верх-Исетскому округу №5 — против сотрудника УГМК Алексея Смирнова (победитель праймериз «Единой России»). Профсоюзный лидер Светлана Даниленко, которую поддерживает близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин, выдвинута в Орджоникидзевском округе №16. Она проиграла на праймериз ЕР юристу РМК Константину Шестакову и вышла из партии. Кроме того, с «Яблоком» договорились, чтобы по округу №17 шел юрист Константин Акатьев, в прошлом состоявший в КПРФ.

В то же время как минимум трем представителям Кочеткова партия отказала — по пока не известным причинам. Они пойдут на выборы через сбор подписей.

Глава свердловского отделения «Яблоко» Максим Петлин сказал корреспонденту, что его партия отбирала кандидатов не по их принадлежности к какой-либо команде. При кастинге учитывались прежде всего политический бэкграунд каждого претендента на выдвижение и его взгляды.

Как писало URA.RU, ранее КПРФ, « Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди» включать в свои избирательные списки соратников Кочеткова, проигравших на праймериз «Единой России» или не состоявших в партии, отказались. Большую фракцию Кочеткова в гордуме Екатеринбурга Орлов по итогам кампании хочет существенно сократить.

Список кандидатов-одномандатников от «Яблока» Фото: URA.RU

Общегородской список «Яблока» Фото: URA.RU