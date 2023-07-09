Депутат Госдумы Новиков: Турция еще примет взвешенное решение по Украине

10 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В ряде случае турецкие власти занимало взвешенную позицию с начала СВО Фото: Официальный сайт Президента России Возвращение командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину омрачают российско-турецкие отношение, но у Анкары еще будет шанс принять грамотное решение по украинскому конфликту. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Тот факт, что нарушаются соглашения, конечно, омрачают наши двусторонние российско-турецкие отношения. В них много позитивного, но такие эпизоды тоже встречаются. Ясно, что жизнь будет продолжаться. Будут происходить новые события, и у турецкого руководства будет немало возможностей принять и другого рода решения, которые будут способствовать не усложнению ситуации вокруг Украины, а урегулированию украинского конфликта. В ряде случае турецкое руководство занимало на протяжении этих сложных событий достаточно здравую и взвешенную позицию», — сказал Дмитрий Новиков. Ранее стало известно о возвращении из Турции в Украину боевиков «Азова». Среди них Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Они оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. После того как они попали в плен, Россия обменяла на своих военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции до конца боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возвращение командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину омрачают российско-турецкие отношение, но у Анкары еще будет шанс принять грамотное решение по украинскому конфликту. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Тот факт, что нарушаются соглашения, конечно, омрачают наши двусторонние российско-турецкие отношения. В них много позитивного, но такие эпизоды тоже встречаются. Ясно, что жизнь будет продолжаться. Будут происходить новые события, и у турецкого руководства будет немало возможностей принять и другого рода решения, которые будут способствовать не усложнению ситуации вокруг Украины, а урегулированию украинского конфликта. В ряде случае турецкое руководство занимало на протяжении этих сложных событий достаточно здравую и взвешенную позицию», — сказал Дмитрий Новиков. Ранее стало известно о возвращении из Турции в Украину боевиков «Азова». Среди них Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Они оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. После того как они попали в плен, Россия обменяла на своих военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции до конца боевых действий.