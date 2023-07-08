Свердловское предприятие примет участие в производстве гидравлики в Беларуси

Свердловская «Пневмостроймашина» поможет Беларуси реализовать проект гидравлического предприятия

09 июля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Свердловское предприятие реализует совместный проект с БелАЗом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. «Один из проектов, который имеет большое будущее — это создание „БелАЗом“ в Беларуси, совместно со свердловской „Пневмостроймашиной“, нового предприятия по производству гидравлики большой мощности. Проект начнет работу в самое ближайшее время», — приводит слова белорусского премьера ТАСС. По словам Головченко, между Белоруссией и Свердловской областью также существуют проекты в сфере гражданского авиастроения. «Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских и свердловских коллег перейти в разряд авиастроительного государства», — добавил премьер-министр. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопром». Республика Беларусь выступает государством-партнером выставки. В день старта мероприятия ожидаются статусные гости — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Казахстана Алихан Смаилов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. «Один из проектов, который имеет большое будущее — это создание „БелАЗом“ в Беларуси, совместно со свердловской „Пневмостроймашиной“, нового предприятия по производству гидравлики большой мощности. Проект начнет работу в самое ближайшее время», — приводит слова белорусского премьера ТАСС. По словам Головченко, между Белоруссией и Свердловской областью также существуют проекты в сфере гражданского авиастроения. «Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских и свердловских коллег перейти в разряд авиастроительного государства», — добавил премьер-министр. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопром». Республика Беларусь выступает государством-партнером выставки. В день старта мероприятия ожидаются статусные гости — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Казахстана Алихан Смаилов и мэр Москвы Сергей Собянин.