08 июля 2023

Свердловское предприятие примет участие в производстве гидравлики в Беларуси

Свердловская «Пневмостроймашина» поможет Беларуси реализовать проект гидравлического предприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация первого российского карьерного гидравлического экскаватора. Екатеринбург, машиностроение, поршень, гидравлика
Свердловское предприятие реализует совместный проект с БелАЗом» Фото:
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ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Один из проектов, который имеет большое будущее — это создание „БелАЗом“ в Беларуси, совместно со свердловской „Пневмостроймашиной“, нового предприятия по производству гидравлики большой мощности. Проект начнет работу в самое ближайшее время», — приводит слова белорусского премьера ТАСС.

По словам Головченко, между Белоруссией и Свердловской областью также существуют проекты в сфере гражданского авиастроения. «Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских и свердловских коллег перейти в разряд авиастроительного государства», — добавил премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопром». Республика Беларусь выступает государством-партнером выставки. В день старта мероприятия ожидаются статусные гости — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Казахстана Алихан Смаилов и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. «Один из проектов, который имеет большое будущее — это создание „БелАЗом“ в Беларуси, совместно со свердловской „Пневмостроймашиной“, нового предприятия по производству гидравлики большой мощности. Проект начнет работу в самое ближайшее время», — приводит слова белорусского премьера ТАСС. По словам Головченко, между Белоруссией и Свердловской областью также существуют проекты в сфере гражданского авиастроения. «Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских и свердловских коллег перейти в разряд авиастроительного государства», — добавил премьер-министр. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопром». Республика Беларусь выступает государством-партнером выставки. В день старта мероприятия ожидаются статусные гости — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Казахстана Алихан Смаилов и мэр Москвы Сергей Собянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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