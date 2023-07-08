В Свердловской области появится аналог IKEA и Zara с белорусскими товарами

В Свердловской области планируют открыть сеть магазинов «Да Дому» с одеждой и товарами для дома. Магазины станут аналогами ушедших из России компаний IKEA и Zara. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.
«Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов „Да Дому“ — это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома», — указано на информационном портале Свердловской области. Головченко отметил, что Куйвашев уже занимается проработкой вопроса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром» прилетела делегация из Беларуси. По итогам встречи Головченко и Куйвашева решили, что в Екатеринбург поставят новые белорусские троллейбусы, а также Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики.
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