В Свердловской области появится аналог IKEA и Zara с белорусскими товарами

09 июля 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

В Свердловской области появится сеть белорусских магазинов «Да Дому», которые заменят IKEA и Zara Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области планируют открыть сеть магазинов «Да Дому» с одеждой и товарами для дома. Магазины станут аналогами ушедших из России компаний IKEA и Zara. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. «Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов „Да Дому“ — это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома», — указано на информационном портале Свердловской области. Головченко отметил, что Куйвашев уже занимается проработкой вопроса. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром» прилетела делегация из Беларуси. По итогам встречи Головченко и Куйвашева решили, что в Екатеринбург поставят новые белорусские троллейбусы, а также Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики.

В Свердловской области планируют открыть сеть магазинов «Да Дому» с одеждой и товарами для дома. Магазины станут аналогами ушедших из России компаний IKEA и Zara. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. «Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов „Да Дому“ — это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома», — указано на информационном портале Свердловской области. Головченко отметил, что Куйвашев уже занимается проработкой вопроса. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром» прилетела делегация из Беларуси. По итогам встречи Головченко и Куйвашева решили, что в Екатеринбург поставят новые белорусские троллейбусы, а также Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики.