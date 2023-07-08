08 июля 2023

В Свердловской области появится аналог IKEA и Zara с белорусскими товарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург
В Свердловской области появится сеть белорусских магазинов «Да Дому», которые заменят IKEA и Zara Фото:

В Свердловской области планируют открыть сеть магазинов «Да Дому» с одеждой и товарами для дома. Магазины станут аналогами ушедших из России компаний IKEA и Zara. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.

«Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов „Да Дому“ — это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома», — указано на информационном портале Свердловской области. Головченко отметил, что Куйвашев уже занимается проработкой вопроса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром» прилетела делегация из Беларуси. По итогам встречи Головченко и Куйвашева решили, что в Екатеринбург поставят новые белорусские троллейбусы, а также Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики.

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В Свердловской области планируют открыть сеть магазинов «Да Дому» с одеждой и товарами для дома. Магазины станут аналогами ушедших из России компаний IKEA и Zara. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. «Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов „Да Дому“ — это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома», — указано на информационном портале Свердловской области. Головченко отметил, что Куйвашев уже занимается проработкой вопроса. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром» прилетела делегация из Беларуси. По итогам встречи Головченко и Куйвашева решили, что в Екатеринбург поставят новые белорусские троллейбусы, а также Свердловское предприятие ОАО «Пневмостроймашина» примет участие в реализации проекта белорусского «БелАЗа» по производству гидравлики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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