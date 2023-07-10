Собянин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром»

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин пробудет в уральской столице всего день Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром». В аэропорту «Кольцово» VIP-гостя встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший выставку.

«Евгений Куйвашев только что встретил в Кольцово мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе они приехали на «Иннопром». Они вместе осматривают конгресс-центр МВЦ «Экспо-Екатеринбург», — передает журналист агентства.

Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Выставка продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На мероприятие, где ожидают не только иностранных гостей, но и статусных российских чиновников. Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.

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Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром». В аэропорту «Кольцово» VIP-гостя встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший выставку. «Евгений Куйвашев только что встретил в Кольцово мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе они приехали на «Иннопром». Они вместе осматривают конгресс-центр МВЦ «Экспо-Екатеринбург», — передает журналист агентства. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Выставка продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На мероприятие, где ожидают не только иностранных гостей, но и статусных российских чиновников. Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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