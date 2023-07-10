Собянин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром»

10 июля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин пробудет в уральской столице всего день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром». В аэропорту «Кольцово» VIP-гостя встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший выставку. «Евгений Куйвашев только что встретил в Кольцово мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе они приехали на «Иннопром». Они вместе осматривают конгресс-центр МВЦ «Экспо-Екатеринбург», — передает журналист агентства. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Выставка продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На мероприятие, где ожидают не только иностранных гостей, но и статусных российских чиновников. Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром». В аэропорту «Кольцово» VIP-гостя встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший выставку. «Евгений Куйвашев только что встретил в Кольцово мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе они приехали на «Иннопром». Они вместе осматривают конгресс-центр МВЦ «Экспо-Екатеринбург», — передает журналист агентства. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Выставка продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На мероприятие, где ожидают не только иностранных гостей, но и статусных российских чиновников. Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.