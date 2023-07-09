Верховный суд решил, где пройдет слушание по делу об убийстве курганского журналиста

Суд по делу об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова пройдет в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд России (ВС РФ) рассмотрел апелляцию по делу обвиняемых в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова и вынес определение о месте слушания. Информация появилась на сайте организации.

«Уголовное дело — апелляция. Лица по делу Курпишев Иван Борисович, Штингер Александр Оттович. Вынесено определение (постановление)», — сообщается в судебной картотеке. Бывших курганцев обвиняют по ст. ст. 105 ч.2 п.«б,ж,з» (убийство группой лиц из корыстных побуждений лица, осуществляющего служебную деятельность) и ст. 209 ч.2 (участие в преступлении, совершаемое бандой).

В апреле кассационный суд удовлетворил жалобу Штингера и перенес слушание по делу из курганского облсуда в Челябинскую область. Подавалась апелляция. В конце июня Верховный суд оставил решение о слушании дела в Челябинске в силе.

Как сообщил агентству защитник одного из обвиняемых, их уже доставили в СИЗО соседнего региона, где они ожидают судебного заседания. Дата еще не назначена.

Бывших курганцев Ивана Курпишева и Александр Штингера будут судить по обвинению в убийстве журналиста Владимира Кирсанова. Следствие считает, что они вместе с членами курганской ОПГ в 2001 году убили мужчину. Тело погибшего не найдено до сих пор. Следствие по делу шло более 20 лет. Его удалось раскрыть благодаря новым технологиям в экспертизе.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, обвиняемых в убийстве, суд оставил в СИЗО. Позднее было решено, что их будут судить в Челябинске.