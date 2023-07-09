09 июля 2023

Пермякам назвали основные причины отравления грибами

Роспотребнадзор: пермяки чаще всего травятся грибами из-за неумения распознать ядовитые
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, грибы
Важно собирать только известные вам грибы Фото:

В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Жители региона хвалятся добычей в соцсетях, а между тем, многие грибы могут быть опасны для здоровья и даже жизни, говорят в Роспотребнадзоре. Чаще всего, по словам специалистов, люди травятся из-за неумения отличить ядовитые грибы от съедобных.

«Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов, а также возможные мутации съедобных грибов», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В ведомстве предупреждают, что смертельно ядовитую бледную поганку часто путают с зеленой сыроежкой или шампиньонами.

Специалисты советуют придерживаться нескольких правил, чтобы избежать отравления грибами. Собирать надо только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобные; не собирать их вдоль автомобильных и железных дорог так как они накапливают ядовитые вещества; не есть перезрелые, червивые, осклизлые грибы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки открыли грибной сезон еще в мае сбором сморчков. Сейчас ведрами собирают белые и другие популярные виды грибов. В соцсетях между любителями тихой охоты разгораются нешуточные споры о местах сбора, а турфирмы предлагают организованные путешествия к грибным полянам.

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В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Жители региона хвалятся добычей в соцсетях, а между тем, многие грибы могут быть опасны для здоровья и даже жизни, говорят в Роспотребнадзоре. Чаще всего, по словам специалистов, люди травятся из-за неумения отличить ядовитые грибы от съедобных. «Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов, а также возможные мутации съедобных грибов», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В ведомстве предупреждают, что смертельно ядовитую бледную поганку часто путают с зеленой сыроежкой или шампиньонами. Специалисты советуют придерживаться нескольких правил, чтобы избежать отравления грибами. Собирать надо только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобные; не собирать их вдоль автомобильных и железных дорог так как они накапливают ядовитые вещества; не есть перезрелые, червивые, осклизлые грибы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки открыли грибной сезон еще в мае сбором сморчков. Сейчас ведрами собирают белые и другие популярные виды грибов. В соцсетях между любителями тихой охоты разгораются нешуточные споры о местах сбора, а турфирмы предлагают организованные путешествия к грибным полянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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