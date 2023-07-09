Односельчане рассказали о подожженной в Пермском крае девушке и подозреваемом

Подозреваемый в поджоге девушки в Пермском крае и пострадавшая давно встречались

10 июля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Школа №1 поселка Октябрьский, где учится пострадавшая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поселок Октябрьский в Пермском крае переживает трагедию, случившуюся 8 июля, когда местную девушку облили горючей жидкостью и подожгли. Среди жителей ходят разные версии случившегося. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с соседкой пострадавшей и бывшим одноклассником подозреваемого. Анна Ильиных несколько месяцев жила в доме по соседству в семьей пострадавшей девушки. Сейчас торгует в магазине напротив. По ее словам, и девочка и ее семья жили хорошо, а с подозреваемым парнем они давно дружили. «Девочку я знала. Плохого вообще ничего о ней не могу сказать. Семья спокойная, не шумная никогда. Она всегда такая… красивая как кукла ходила — симпатичная, приодетая. С мальчиком [который сейчас под подозрением] они хорошо знакомы, общались с ним неплохо. Мне не верится, что он может так вот. Вот те, кто с ним был, может…» — рассказала Анна корреспонденту URA.RU. Сергей, ранее учился в одной школе с парнем, которого обвинили в покушении на убийство. По его словам, тот всегда был спокойным, агрессии не выражал, хорошо учился. Ранее UIRA.RU рассказывало, что подросток, которого обвинили в том, что он облил свою знакомую горючей смесью и поджег, отправлен в СИЗО. Между тем, по поселку ходят слухи, что он не мог совершить преступление, так как давно встречался с ней. По мнению односельчан, напасть и, возможно, изнасиловать девушку могли другие участники общей вечеринки. «Вечером девушка была дома, но ночью через окно сбежала и пошла на чей-то день рождения. Там и были эти безбашенные отморозки. А парень, мне кажется, просто испугался, или припугнули его, и он все на себя взял», — делится своими соображениями и сплетнями Анна. ЧП произошло в поселке Октябрьский 8 июля. 10-классник облил подругу горючей смесью и поджег. Девочку с обширными ожогами отвезли в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поселок Октябрьский в Пермском крае переживает трагедию, случившуюся 8 июля, когда местную девушку облили горючей жидкостью и подожгли. Среди жителей ходят разные версии случившегося. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с соседкой пострадавшей и бывшим одноклассником подозреваемого. Анна Ильиных несколько месяцев жила в доме по соседству в семьей пострадавшей девушки. Сейчас торгует в магазине напротив. По ее словам, и девочка и ее семья жили хорошо, а с подозреваемым парнем они давно дружили. «Девочку я знала. Плохого вообще ничего о ней не могу сказать. Семья спокойная, не шумная никогда. Она всегда такая… красивая как кукла ходила — симпатичная, приодетая. С мальчиком [который сейчас под подозрением] они хорошо знакомы, общались с ним неплохо. Мне не верится, что он может так вот. Вот те, кто с ним был, может…» — рассказала Анна корреспонденту URA.RU. Сергей, ранее учился в одной школе с парнем, которого обвинили в покушении на убийство. По его словам, тот всегда был спокойным, агрессии не выражал, хорошо учился. Ранее UIRA.RU рассказывало, что подросток, которого обвинили в том, что он облил свою знакомую горючей смесью и поджег, отправлен в СИЗО. Между тем, по поселку ходят слухи, что он не мог совершить преступление, так как давно встречался с ней. По мнению односельчан, напасть и, возможно, изнасиловать девушку могли другие участники общей вечеринки. «Вечером девушка была дома, но ночью через окно сбежала и пошла на чей-то день рождения. Там и были эти безбашенные отморозки. А парень, мне кажется, просто испугался, или припугнули его, и он все на себя взял», — делится своими соображениями и сплетнями Анна. ЧП произошло в поселке Октябрьский 8 июля. 10-классник облил подругу горючей смесью и поджег. Девочку с обширными ожогами отвезли в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.