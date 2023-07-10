Спор о бане челябинского экс-губернатора Дубровского разберут в Екатеринбурге

Тяжба за баню экс-губернатора Бориса Дубровского тянется уже несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спор о праве собственности на баню экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского перенесли в Екатеринбург. Это следует из базы судебных дел.

«Принять кассационную жалобу конкурсного управляющего АО „Производственное объединение Монтажник“ к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 18 сентября», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее недвижимость, о которой идет речь, входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Он расположен в Абзелиловском районе Башкирии. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские.

Узаконить баню, площадью 70 квадратных метров, Дубровские не смогли. Сначала им отказал Арбитражный суд Башкортостана, рассмотрев иск к администрации Абзелиловского района. Затем последовал неудачный процесс в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В настоящее время «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей. Его представители от общения со СМИ отказываются.