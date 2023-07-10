10 июля 2023

Спор о бане челябинского экс-губернатора Дубровского разберут в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., дубровский борис
Тяжба за баню экс-губернатора Бориса Дубровского тянется уже несколько лет Фото:

Спор о праве собственности на баню экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского перенесли в Екатеринбург. Это следует из базы судебных дел.

«Принять кассационную жалобу конкурсного управляющего АО „Производственное объединение Монтажник“ к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 18 сентября», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее недвижимость, о которой идет речь, входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Он расположен в Абзелиловском районе Башкирии. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские.

Узаконить баню, площадью 70 квадратных метров, Дубровские не смогли. Сначала им отказал Арбитражный суд Башкортостана, рассмотрев иск к администрации Абзелиловского района. Затем последовал неудачный процесс в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В настоящее время «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей. Его представители от общения со СМИ отказываются.

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Спор о праве собственности на баню экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского перенесли в Екатеринбург. Это следует из базы судебных дел. «Принять кассационную жалобу конкурсного управляющего АО „Производственное объединение Монтажник“ к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 18 сентября», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Ранее недвижимость, о которой идет речь, входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Он расположен в Абзелиловском районе Башкирии. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские. Узаконить баню, площадью 70 квадратных метров, Дубровские не смогли. Сначала им отказал Арбитражный суд Башкортостана, рассмотрев иск к администрации Абзелиловского района. Затем последовал неудачный процесс в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. В настоящее время «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей. Его представители от общения со СМИ отказываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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