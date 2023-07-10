В Курганской области решают проблему дефицита кадров с помощью студентов

11 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Студенты восполнят дефицит кадров на летних каникулах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области студентов и выпускников учебных заведений приглашают работать в летний период. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. Ранее представители областного правительства заявляли, что в регионе наблюдается дефицит кадров. «В Курганской области продолжается проект по летней занятости студентов, выпускников вузов и колледжей: „Хочу работать летом“. Это совместная программа, реализуемая департаментом образования и науки региона, центром развития современных компетенций Курганской области и молодежным порталом Prospekt45.ru», — указано на сайте правительства. Согласно программе, найти работу на время летних каникул могут молодые люди с 16 лет, которые не имеют квалификации. По данным организаторов, за прошедший месяц в рамках программы трудоустроены около 120 человек. Студенты работают в детских оздоровительных лагерях, промышленных и торговых предприятиях региона, сферах строительства и благоустройства и других Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в регионе наблюдается дефицит кадров. Ранее URA.RU писало, что компания СУЭНКО оплатит обучение 50 студентов Петуховского техникума. Учащихся пригласили работать летом в компании со 2 курса.

В Курганской области студентов и выпускников учебных заведений приглашают работать в летний период. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. Ранее представители областного правительства заявляли, что в регионе наблюдается дефицит кадров. «В Курганской области продолжается проект по летней занятости студентов, выпускников вузов и колледжей: „Хочу работать летом“. Это совместная программа, реализуемая департаментом образования и науки региона, центром развития современных компетенций Курганской области и молодежным порталом Prospekt45.ru», — указано на сайте правительства. Согласно программе, найти работу на время летних каникул могут молодые люди с 16 лет, которые не имеют квалификации. По данным организаторов, за прошедший месяц в рамках программы трудоустроены около 120 человек. Студенты работают в детских оздоровительных лагерях, промышленных и торговых предприятиях региона, сферах строительства и благоустройства и других Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в регионе наблюдается дефицит кадров. Ранее URA.RU писало, что компания СУЭНКО оплатит обучение 50 студентов Петуховского техникума. Учащихся пригласили работать летом в компании со 2 курса.