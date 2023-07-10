Житель курганского округа сжег две квартиры пенсионеров

11 июля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Жителя Каргапольского округа обвиняют в том, что он сжег две квартиры пенсионеров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Каргапольского округа (Курганская область) обвиняют в том, что он по неосторожности сжег две квартиры и имущество пенсионеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 7 по ул. Станционная р. п. Красный Октябрь Каргапольского округа, бросил непотушенную сигарету в сухую траву возле указанного дома. Далее огонь распространился на забор и трехквартирный жилой дом, полностью уничтожив две квартиры и имущество», — указано на сайте ведомства. В результате пожара двум жительницам 85 и 89 лет был причинен материальный ущерб на сумму около полумиллиона рублей. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Позже стало известно, что курганских поджигателей посадили в СИЗО на два месяца. Также сообщалось, что курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей. По данным УМВД региона, мужчина сделал это из-за личной неприязни. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителя Каргапольского округа (Курганская область) обвиняют в том, что он по неосторожности сжег две квартиры и имущество пенсионеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 7 по ул. Станционная р. п. Красный Октябрь Каргапольского округа, бросил непотушенную сигарету в сухую траву возле указанного дома. Далее огонь распространился на забор и трехквартирный жилой дом, полностью уничтожив две квартиры и имущество», — указано на сайте ведомства. В результате пожара двум жительницам 85 и 89 лет был причинен материальный ущерб на сумму около полумиллиона рублей. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Позже стало известно, что курганских поджигателей посадили в СИЗО на два месяца. Также сообщалось, что курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей. По данным УМВД региона, мужчина сделал это из-за личной неприязни. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.