10 июля 2023

Житель курганского округа сжег две квартиры пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
Жителя Каргапольского округа обвиняют в том, что он сжег две квартиры пенсионеров (архивное фото) Фото:

Жителя Каргапольского округа (Курганская область) обвиняют в том, что он по неосторожности сжег две квартиры и имущество пенсионеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 7 по ул. Станционная р. п. Красный Октябрь Каргапольского округа, бросил непотушенную сигарету в сухую траву возле указанного дома. Далее огонь распространился на забор и трехквартирный жилой дом, полностью уничтожив две квартиры и имущество», — указано на сайте ведомства.

В результате пожара двум жительницам 85 и 89 лет был причинен материальный ущерб на сумму около полумиллиона рублей. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Позже стало известно, что курганских поджигателей посадили в СИЗО на два месяца. Также сообщалось, что курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей. По данным УМВД региона, мужчина сделал это из-за личной неприязни. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жителя Каргапольского округа (Курганская область) обвиняют в том, что он по неосторожности сжег две квартиры и имущество пенсионеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 7 по ул. Станционная р. п. Красный Октябрь Каргапольского округа, бросил непотушенную сигарету в сухую траву возле указанного дома. Далее огонь распространился на забор и трехквартирный жилой дом, полностью уничтожив две квартиры и имущество», — указано на сайте ведомства. В результате пожара двум жительницам 85 и 89 лет был причинен материальный ущерб на сумму около полумиллиона рублей. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Позже стало известно, что курганских поджигателей посадили в СИЗО на два месяца. Также сообщалось, что курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей. По данным УМВД региона, мужчина сделал это из-за личной неприязни. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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