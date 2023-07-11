Reuters: Украина уже получила от Франции ракеты дальнего действия SCALP

11 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Часть ракет уже доставлены на Украину, заявили дипломатические источники Фото: Corrado Baldassi/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Париж уже поставил ракеты большой дальности SCALP Киеву. Об этом сообщили французские дипломатические источники. «Речь идет об отправке 50 ракет SCALP, часть ракет уже доставлены на Украину», — пишет Reuters, ссылаясь на двух французских дипломатов. Отмечается, что такие ракеты позволят Вооруженным силам Украины поражать российские объекты глубоко за линией фронта. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. Он назвал этот шаг «поддержкой» наступления украинских войск. В Кремле предупредили Францию о контрмерах из-за передачи дальнобойных ракет Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение приведет к последствиям для Украины. Однако, по его словам, этот шаг не повлияет на развитие СВО.

Париж уже поставил ракеты большой дальности SCALP Киеву. Об этом сообщили французские дипломатические источники. «Речь идет об отправке 50 ракет SCALP, часть ракет уже доставлены на Украину», — пишет Reuters, ссылаясь на двух французских дипломатов. Отмечается, что такие ракеты позволят Вооруженным силам Украины поражать российские объекты глубоко за линией фронта. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. Он назвал этот шаг «поддержкой» наступления украинских войск. В Кремле предупредили Францию о контрмерах из-за передачи дальнобойных ракет Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение приведет к последствиям для Украины. Однако, по его словам, этот шаг не повлияет на развитие СВО.