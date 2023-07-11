Шойгу: военные РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Шойгу рассказал о контратаке ВС РФ на краснолиманском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в последние два дня перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На краснолиманском направлении <…> российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту», — заявил Шойгу. Его интервью транслируется в эфире телеканала «Россия-24».

По данным министра обороны, ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления, начатого 4 июня. Ни на одном из направлений противнику не удалось достигнуть поставленных целей, подчеркивал Шойгу.

Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Ранее он сам признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий.

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Вооруженные силы РФ в последние два дня перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу. «На краснолиманском направлении <…> российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту», — заявил Шойгу. Его интервью транслируется в эфире телеканала «Россия-24». По данным министра обороны, ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления, начатого 4 июня. Ни на одном из направлений противнику не удалось достигнуть поставленных целей, подчеркивал Шойгу. Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Ранее он сам признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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