Вооруженные силы РФ в последние два дня перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На краснолиманском направлении <…> российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту», — заявил Шойгу. Его интервью транслируется в эфире телеканала «Россия-24».
По данным министра обороны, ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления, начатого 4 июня. Ни на одном из направлений противнику не удалось достигнуть поставленных целей, подчеркивал Шойгу.
Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Ранее он сам признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий.
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