Шойгу: военные РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении

11 июля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Шойгу рассказал о контратаке ВС РФ на краснолиманском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ в последние два дня перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу. «На краснолиманском направлении <…> российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту», — заявил Шойгу. Его интервью транслируется в эфире телеканала «Россия-24». По данным министра обороны, ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления, начатого 4 июня. Ни на одном из направлений противнику не удалось достигнуть поставленных целей, подчеркивал Шойгу. Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Ранее он сам признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий.

Вооруженные силы РФ в последние два дня перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу. «На краснолиманском направлении <…> российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту», — заявил Шойгу. Его интервью транслируется в эфире телеканала «Россия-24». По данным министра обороны, ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления, начатого 4 июня. Ни на одном из направлений противнику не удалось достигнуть поставленных целей, подчеркивал Шойгу. Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Ранее он сам признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий.