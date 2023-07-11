Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга попыталась вырваться домой из СИЗО. Фото

Опекуна Далера Бобиева из Екатеринбурга Веронику Наумову оставили в СИЗО до 26 августа

12 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Наумова настаивала, что гибель ребенка — это несчастный случай, и ее можно выпустить на свободу Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун Вероника Наумова, которая проходит обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Женщина это мотивировала тем, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Однако суд оставил ее под стражей до 26 августа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Суд оставил без удовлетворения жалобу Наумовой на избрание меры пресечения. Она просил заменить содержания под стражей на домашний арест, но опекун пробудет в СИЗО до 26 августа, как и было сказано ранее», — передает корреспондент. Суд проходил в закрытом режиме. В зале самой Наумовой не было — она участвовала в заседании по видеосвязи. Ранее адвокат Вероники Наумовой — опекуна погибшего Далера Бобиева — подала апелляцию в суд, чтобы изменить меру пресечения женщины. Обвиняемую заключили под стражу до 26 августа.Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года. На заседании была только адвокат Наумовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обвиняемая участвовала в процессе по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опекун Вероника Наумова, которая проходит обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Женщина это мотивировала тем, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Однако суд оставил ее под стражей до 26 августа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Суд оставил без удовлетворения жалобу Наумовой на избрание меры пресечения. Она просил заменить содержания под стражей на домашний арест, но опекун пробудет в СИЗО до 26 августа, как и было сказано ранее», — передает корреспондент. Суд проходил в закрытом режиме. В зале самой Наумовой не было — она участвовала в заседании по видеосвязи. Ранее адвокат Вероники Наумовой — опекуна погибшего Далера Бобиева — подала апелляцию в суд, чтобы изменить меру пресечения женщины. Обвиняемую заключили под стражу до 26 августа.Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года.