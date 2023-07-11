11 июля 2023

Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга попыталась вырваться домой из СИЗО. Фото

Опекуна Далера Бобиева из Екатеринбурга Веронику Наумову оставили в СИЗО до 26 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Наумова настаивала, что гибель ребенка — это несчастный случай, и ее можно выпустить на свободу Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекун Вероника Наумова, которая проходит обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Женщина это мотивировала тем, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Однако суд оставил ее под стражей до 26 августа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Суд оставил без удовлетворения жалобу Наумовой на избрание меры пресечения. Она просил заменить содержания под стражей на домашний арест, но опекун пробудет в СИЗО до 26 августа, как и было сказано ранее», — передает корреспондент.

Суд проходил в закрытом режиме. В зале самой Наумовой не было — она участвовала в заседании по видеосвязи.

Ранее адвокат Вероники Наумовой — опекуна погибшего Далера Бобиева — подала апелляцию в суд, чтобы изменить меру пресечения женщины. Обвиняемую заключили под стражу до 26 августа.Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года.

На заседании была только адвокат Наумовой
На заседании была только адвокат Наумовой
Фото:
Обвиняемая участвовала в процессе по видеосвязи
Обвиняемая участвовала в процессе по видеосвязи
Фото:

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Опекун Вероника Наумова, которая проходит обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Женщина это мотивировала тем, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Однако суд оставил ее под стражей до 26 августа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Суд оставил без удовлетворения жалобу Наумовой на избрание меры пресечения. Она просил заменить содержания под стражей на домашний арест, но опекун пробудет в СИЗО до 26 августа, как и было сказано ранее», — передает корреспондент. Суд проходил в закрытом режиме. В зале самой Наумовой не было — она участвовала в заседании по видеосвязи. Ранее адвокат Вероники Наумовой — опекуна погибшего Далера Бобиева — подала апелляцию в суд, чтобы изменить меру пресечения женщины. Обвиняемую заключили под стражу до 26 августа.Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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