В Салехарде (ЯНАО) прошло освящение колоколов строящегося с 2012 года Преображенского собора и монумента с изображением Михаила Архангела. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и более сотни прихожан, рассказали URA.RU в пресс-службе Салехардской епархии.
«Освящение колоколов проходило на Соборной площади. Все было открыто, за церемонией наблюдали больше ста верующих. В освящении приняли участие представители власти, в том числе и глава региона Дмитрий Артюхов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе епархии.
На Соборную площадь верующие прошли крестным ходом, навстречу процессии выходили люди из офисов и учреждений. Батюшки кропили желающих святой водой и благословляли верующих салехардцев. Крестный ход и освящение проходило в день апостолов Петра и Павла — 12 июля.
Видео: Ямал-медиа
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