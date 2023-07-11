11 июля 2023
10 июля 2023

В ЯНАО освятили колокола главного храма-долгостроя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Религия. архив. Пермь, звонница, церковные колокола
В Салехарде освятили колокола строящегося Преображенского собора Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошло освящение колоколов строящегося с 2012 года Преображенского собора и монумента с изображением Михаила Архангела. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и более сотни прихожан, рассказали URA.RU в пресс-службе Салехардской епархии.

«Освящение колоколов проходило на Соборной площади. Все было открыто, за церемонией наблюдали больше ста верующих. В освящении приняли участие представители власти, в том числе и глава региона Дмитрий Артюхов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе епархии.

На Соборную площадь верующие прошли крестным ходом, навстречу процессии выходили люди из офисов и учреждений. Батюшки кропили желающих святой водой и благословляли верующих салехардцев. Крестный ход и освящение проходило в день апостолов Петра и Павла — 12 июля.

Видео: Ямал-медиа

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В Салехарде (ЯНАО) прошло освящение колоколов строящегося с 2012 года Преображенского собора и монумента с изображением Михаила Архангела. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и более сотни прихожан, рассказали URA.RU в пресс-службе Салехардской епархии. «Освящение колоколов проходило на Соборной площади. Все было открыто, за церемонией наблюдали больше ста верующих. В освящении приняли участие представители власти, в том числе и глава региона Дмитрий Артюхов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе епархии. На Соборную площадь верующие прошли крестным ходом, навстречу процессии выходили люди из офисов и учреждений. Батюшки кропили желающих святой водой и благословляли верующих салехардцев. Крестный ход и освящение проходило в день апостолов Петра и Павла — 12 июля. Видео: Ямал-медиа
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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