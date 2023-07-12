Уральского полпреда Якушева ждут в Магнитогорске

Уральский полпред Якушев встретит День металлурга в Магнитогорске

12 июля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев примет участие в мероприятиях ко Дню металлурга в Магнитогорске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 14 июля побывает в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «14 июля в Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка „Притяжение“. Там пройдет ряд мероприятий в честь празднования Дня металлурга. Праздник посетят Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — уточнили в пресс-службе. Строительство парка «Притяжение» началось осенью 2021 года. Площадь первой очереди составила 27 гектаров, где оборудованы парк, детская и спортивная площадки, инфоцентр, фудмолл и роллер-парк. Вторая очередь занимает 120 гектаров. Там предусмотрены парковая зона, озеро и холм с различными активностями: от пешеходных маршрутов до площадки для выгула собак. Часть мероприятий ко Дню металлурга запланирована на территории парка — это шоу фонтанов, концерт и многие другие.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 14 июля побывает в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «14 июля в Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка „Притяжение“. Там пройдет ряд мероприятий в честь празднования Дня металлурга. Праздник посетят Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — уточнили в пресс-службе. Строительство парка «Притяжение» началось осенью 2021 года. Площадь первой очереди составила 27 гектаров, где оборудованы парк, детская и спортивная площадки, инфоцентр, фудмолл и роллер-парк. Вторая очередь занимает 120 гектаров. Там предусмотрены парковая зона, озеро и холм с различными активностями: от пешеходных маршрутов до площадки для выгула собак. Часть мероприятий ко Дню металлурга запланирована на территории парка — это шоу фонтанов, концерт и многие другие.