Уральского полпреда Якушева ждут в Магнитогорске

Уральский полпред Якушев встретит День металлурга в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев примет участие в мероприятиях ко Дню металлурга в Магнитогорске Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 14 июля побывает в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«14 июля в Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка „Притяжение“. Там пройдет ряд мероприятий в честь празднования Дня металлурга. Праздник посетят Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — уточнили в пресс-службе.

Строительство парка «Притяжение» началось осенью 2021 года. Площадь первой очереди составила 27 гектаров, где оборудованы парк, детская и спортивная площадки, инфоцентр, фудмолл и роллер-парк. Вторая очередь занимает 120 гектаров. Там предусмотрены парковая зона, озеро и холм с различными активностями: от пешеходных маршрутов до площадки для выгула собак. Часть мероприятий ко Дню металлурга запланирована на территории парка — это шоу фонтанов, концерт и многие другие.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 14 июля побывает в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «14 июля в Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка „Притяжение“. Там пройдет ряд мероприятий в честь празднования Дня металлурга. Праздник посетят Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — уточнили в пресс-службе. Строительство парка «Притяжение» началось осенью 2021 года. Площадь первой очереди составила 27 гектаров, где оборудованы парк, детская и спортивная площадки, инфоцентр, фудмолл и роллер-парк. Вторая очередь занимает 120 гектаров. Там предусмотрены парковая зона, озеро и холм с различными активностями: от пешеходных маршрутов до площадки для выгула собак. Часть мероприятий ко Дню металлурга запланирована на территории парка — это шоу фонтанов, концерт и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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