Уральского полпреда Якушева ждут в Магнитогорске

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 14 июля побывает в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«14 июля в Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка „Притяжение“. Там пройдет ряд мероприятий в честь празднования Дня металлурга. Праздник посетят Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — уточнили в пресс-службе.
Строительство парка «Притяжение» началось осенью 2021 года. Площадь первой очереди составила 27 гектаров, где оборудованы парк, детская и спортивная площадки, инфоцентр, фудмолл и роллер-парк. Вторая очередь занимает 120 гектаров. Там предусмотрены парковая зона, озеро и холм с различными активностями: от пешеходных маршрутов до площадки для выгула собак. Часть мероприятий ко Дню металлурга запланирована на территории парка — это шоу фонтанов, концерт и многие другие.
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