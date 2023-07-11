Курганец получил срок за нападение на сотрудников ДПС с ножом

12 июля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Пьяный житель села Юлдус напал на сотрудников ДПС с ножом Фото: Московец Илья © URA.RU Житель села Юлдус Курганской области осужден на 8 лет колонии за нападение на сотрудников ДПС с ножом. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «В январе 2023 года на одной из улиц села Юлдус в связи с подозрением на нетрезвое состояние водителя был остановлен легковой автомобиль. Пассажир, также находящийся в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников ДПС и попытался нанести одному из них удар ножом в шею. Незаконные действия были пресечены полицейскими», — говорится в сообщении ведомства. В СК уточнили, что первые 2 лет 6 месяцев осужденный мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор может быть обжалован. Ранее URA.RU писало, что курганец ударил полицейского и сел в тюрьму на два года. Пьяный житель областного центра, который находился в общественном месте, ударил полицейского кулаком в грудь.

Житель села Юлдус Курганской области осужден на 8 лет колонии за нападение на сотрудников ДПС с ножом. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «В январе 2023 года на одной из улиц села Юлдус в связи с подозрением на нетрезвое состояние водителя был остановлен легковой автомобиль. Пассажир, также находящийся в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников ДПС и попытался нанести одному из них удар ножом в шею. Незаконные действия были пресечены полицейскими», — говорится в сообщении ведомства. В СК уточнили, что первые 2 лет 6 месяцев осужденный мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор может быть обжалован. Ранее URA.RU писало, что курганец ударил полицейского и сел в тюрьму на два года. Пьяный житель областного центра, который находился в общественном месте, ударил полицейского кулаком в грудь.