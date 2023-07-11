11 июля 2023

Курганец получил срок за нападение на сотрудников ДПС с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный житель села Юлдус напал на сотрудников ДПС с ножом Фото:

Житель села Юлдус Курганской области осужден на 8 лет колонии за нападение на сотрудников ДПС с ножом. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«В январе 2023 года на одной из улиц села Юлдус в связи с подозрением на нетрезвое состояние водителя был остановлен легковой автомобиль. Пассажир, также находящийся в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников ДПС и попытался нанести одному из них удар ножом в шею. Незаконные действия были пресечены полицейскими», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что первые 2 лет 6 месяцев осужденный мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор может быть обжалован.

Ранее URA.RU писало, что курганец ударил полицейского и сел в тюрьму на два года. Пьяный житель областного центра, который находился в общественном месте, ударил полицейского кулаком в грудь.

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Житель села Юлдус Курганской области осужден на 8 лет колонии за нападение на сотрудников ДПС с ножом. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «В январе 2023 года на одной из улиц села Юлдус в связи с подозрением на нетрезвое состояние водителя был остановлен легковой автомобиль. Пассажир, также находящийся в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников ДПС и попытался нанести одному из них удар ножом в шею. Незаконные действия были пресечены полицейскими», — говорится в сообщении ведомства. В СК уточнили, что первые 2 лет 6 месяцев осужденный мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор может быть обжалован. Ранее URA.RU писало, что курганец ударил полицейского и сел в тюрьму на два года. Пьяный житель областного центра, который находился в общественном месте, ударил полицейского кулаком в грудь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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