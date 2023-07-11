Пляж «Серебряный ручей» в Кетовском округе Курганской области завален мусором. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На „Серебряном ручье“ все завалено мусором. Люди складывают пакеты возле контейнера, который давно никто не вывозит. Биотуалет тоже завален мусором и не работает. Почему не убирают?» — возмутился читатель.
Также обратившийся заметил, что пляж не оборудован для безопасного купания детей. Читатель также не заметил спасателей на пляже. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до главы Кетовского муниципального округа Олега Язовских. В приемной администрации округа уточнили, что Язовских находится на выезде, из-за чего не может дать комментарий.
Ранее URA.RU писало, что на курганское городское кладбище сложно пройти из-за травы в человеческий рост. Администрация Кургана планирует найти подрядчика для покоса травы и вырубки кустарника на территории кладбища.
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