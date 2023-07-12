Что известно об убийстве ответственного за мобилизацию в Краснодаре офицера Ржицкого. Видео

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Станислав Ржицкий был застрелен во время утренней пробежки Фото:

В Краснодаре 10 июля было совершено убийство замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он был застрелен. URA.RU собрал всю информацию, которая известна об убийстве.

  • Тело 42-летнего Ржицкого было найдено близ улицы Береговой в Краснодаре 10 июля. Убийство произошло рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки.
  • Ржицкий был убит множественными выстрелами. На спине были обнаружены четыре пули калибра 9 миллиметров, которые прошли насквозь.
  • Убийца проследил за жертвой, зная его пути движения. Преступник специально выбрал место совершения преступления, не оборудованное камерами наблюдения.
  • В соцсетях Ржицкий публиковал скриншоты из своего фитнес-трекера. По предварительным данным, это могло помочь отследить его маршруты.
  • В Краснодаре после убийства Ржицкого объявил план «Перехват». Подозреваемого в совершении преступления Сергея Денисенко силовики задержали на следующий день, 11 июля.
  • Задержанный родился в украинском городе Сумы и проживал в Буче в Киевской области. Он был руководителем украинской федерации каратэ.
  • Подозреваемый признал свою вину и утверждает, что получил задание от украинских спецслужб. Он готовился к нападению с декабря и планировал сбежать за границу после совершения преступления.

Ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого
Ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого
Фото:
Фото подозреваемого Сергея Денисенко
Фото подозреваемого Сергея Денисенко

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В Краснодаре 10 июля было совершено убийство замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он был застрелен. URA.RU собрал всю информацию, которая известна об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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