Станислав Ржицкий был застрелен во время утренней пробежки
В Краснодаре 10 июля было совершено убийство замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он был застрелен. URA.RU собрал всю информацию, которая известна об убийстве.
- Тело 42-летнего Ржицкого было найдено близ улицы Береговой в Краснодаре 10 июля. Убийство произошло рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки.
- Ржицкий был убит множественными выстрелами. На спине были обнаружены четыре пули калибра 9 миллиметров, которые прошли насквозь.
- Убийца проследил за жертвой, зная его пути движения. Преступник специально выбрал место совершения преступления, не оборудованное камерами наблюдения.
- В соцсетях Ржицкий публиковал скриншоты из своего фитнес-трекера. По предварительным данным, это могло помочь отследить его маршруты.
- В Краснодаре после убийства Ржицкого объявил план «Перехват». Подозреваемого в совершении преступления Сергея Денисенко силовики задержали на следующий день, 11 июля.
- Задержанный родился в украинском городе Сумы и проживал в Буче в Киевской области. Он был руководителем украинской федерации каратэ.
- Подозреваемый признал свою вину и утверждает, что получил задание от украинских спецслужб. Он готовился к нападению с декабря и планировал сбежать за границу после совершения преступления.
Ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого
Фото подозреваемого Сергея Денисенко
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