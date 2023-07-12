Подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого признался, что его завербовала СБУ

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Убийца Станислава Ржицкого был завербован СБУ, заявил источник в полиции Фото:

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признался на допросе, что его завербовали на Украине. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовала СБУ», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что подозреваемый признался во время проведения допроса.

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Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признался на допросе, что его завербовали на Украине. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовала СБУ», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что подозреваемый признался во время проведения допроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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