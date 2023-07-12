Подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого признался, что его завербовала СБУ

Убийца Станислава Ржицкого был завербован СБУ, заявил источник в полиции
Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признался на допросе, что его завербовали на Украине. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовала СБУ», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что подозреваемый признался во время проведения допроса.
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