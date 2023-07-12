В ЯНАО пассажиры не могут вылететь в Тюмень

13 июля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Вылет из Надыма в Тюмень должен состояться 13 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропорту Надыма (ЯНАО) отменили рейс авиакомпании «Ямал», следующий до Тюмени. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «Из аэропорта Надыма 12 июля по технической причине отменен вылет рейса 147 сообщением Надым-Тюмень, авиакомпании АО „Ямал“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что вылет должен состояться 13 июля в 10:00. В данный момент представители авиакомпании оказывают пассажирам все необходимые услуги. Ранее URA.RU писало, что авиакомпанией «Ямал» был отменен рейс из Минеральных вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Также сообщалось об отмененном двойном рейсе авиакомпании Utair из Тюмени в Тарко-Сале. Причиной отмены стали погодные условия в принимающем аэропорту.

В аэропорту Надыма (ЯНАО) отменили рейс авиакомпании «Ямал», следующий до Тюмени. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «Из аэропорта Надыма 12 июля по технической причине отменен вылет рейса 147 сообщением Надым-Тюмень, авиакомпании АО „Ямал“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что вылет должен состояться 13 июля в 10:00. В данный момент представители авиакомпании оказывают пассажирам все необходимые услуги. Ранее URA.RU писало, что авиакомпанией «Ямал» был отменен рейс из Минеральных вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Также сообщалось об отмененном двойном рейсе авиакомпании Utair из Тюмени в Тарко-Сале. Причиной отмены стали погодные условия в принимающем аэропорту.