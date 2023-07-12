12 июля 2023

В МИД РФ напомнили, чем оборачиваются решения, принятые членами НАТО

МИД РФ: решения НАТО обычно приводят к разрушению государств и гибели мирного населения
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
НАТО вернулась к схемам «холодной войны», заявили в МИД РФ Фото:

Решения НАТО обычно приводят к разрушению государств, разгулу терроризма, гибели мирного населения и многим другим негативным последствиям. К таким выводам пришли в МИД РФ, подводя итоги саммита НАТО. В ведомстве отметили, что руководимый Вашингтоном «коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира.

«Итоги саммита демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам „холодной войны“», — заявили в МИД РФ. Письмо опубликовано на официальном сайте. «Итог натовских действий хорошо известен — разрастание очагов нестабильности, разрушение государств, разгул терроризма, безнаказанное совершение военных преступлений, кровь мирного населения, в том числе детей и потоки беженцев», — написано в сообщении.

В ведомстве заявили, что попытки альянса прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают критики. Также представители российской власти убеждены, что альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11 и 12 июля. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. Лидеры стран альянса отсрочили вступление Киева в НАТО из-з возможного конфликта с РФ. Также уточнялось, что в случае поражения в конфликте с Россией Киев не сможет вступить в НАТО. Кроме того, страны G7 согласовали гарантии безопасности для Киева.

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Решения НАТО обычно приводят к разрушению государств, разгулу терроризма, гибели мирного населения и многим другим негативным последствиям. К таким выводам пришли в МИД РФ, подводя итоги саммита НАТО. В ведомстве отметили, что руководимый Вашингтоном «коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира. «Итоги саммита демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам „холодной войны“», — заявили в МИД РФ. Письмо опубликовано на официальном сайте. «Итог натовских действий хорошо известен — разрастание очагов нестабильности, разрушение государств, разгул терроризма, безнаказанное совершение военных преступлений, кровь мирного населения, в том числе детей и потоки беженцев», — написано в сообщении. В ведомстве заявили, что попытки альянса прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают критики. Также представители российской власти убеждены, что альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11 и 12 июля. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. Лидеры стран альянса отсрочили вступление Киева в НАТО из-з возможного конфликта с РФ. Также уточнялось, что в случае поражения в конфликте с Россией Киев не сможет вступить в НАТО. Кроме того, страны G7 согласовали гарантии безопасности для Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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