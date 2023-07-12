12 июля 2023

Участник СВО из Кургана помог новосибирским бойцам отремонтировать машины для фронта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган
Участник спецоперации из Кургана помог новосибирцам с ремонтом УАЗов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский участник специальной военной операции (СВО) Александр Пылков с позывным «Блогер» помог бойцам из Новосибирска с ремонтом автомобилей УАЗ, которые они перегоняют в ДНР. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Ребята перегоняют машины УАЗ нашим парням на передовую. Проезжая Курган у них произошли поломки, они обратились к нам. Я со своим проектом „Добрая земля“ помог с ремонтом, купили расходники, необходимые жидкости для машин. Сейчас они продолжат свой путь до Донецка», — рассказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на фронте. Местные предприниматели предоставили спецотряду «Гром» 20 масксетей. Также сообщалось, что из Курганской области в зону спецоперации регулярно отправляют машины УАЗ с гуманитарным грузом.

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Курганский участник специальной военной операции (СВО) Александр Пылков с позывным «Блогер» помог бойцам из Новосибирска с ремонтом автомобилей УАЗ, которые они перегоняют в ДНР. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Ребята перегоняют машины УАЗ нашим парням на передовую. Проезжая Курган у них произошли поломки, они обратились к нам. Я со своим проектом „Добрая земля“ помог с ремонтом, купили расходники, необходимые жидкости для машин. Сейчас они продолжат свой путь до Донецка», — рассказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на фронте. Местные предприниматели предоставили спецотряду «Гром» 20 масксетей. Также сообщалось, что из Курганской области в зону спецоперации регулярно отправляют машины УАЗ с гуманитарным грузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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