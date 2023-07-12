Участник спецоперации из Кургана помог новосибирцам с ремонтом УАЗов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский участник специальной военной операции (СВО) Александр Пылков с позывным «Блогер» помог бойцам из Новосибирска с ремонтом автомобилей УАЗ, которые они перегоняют в ДНР. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Ребята перегоняют машины УАЗ нашим парням на передовую. Проезжая Курган у них произошли поломки, они обратились к нам. Я со своим проектом „Добрая земля“ помог с ремонтом, купили расходники, необходимые жидкости для машин. Сейчас они продолжат свой путь до Донецка», — рассказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на фронте. Местные предприниматели предоставили спецотряду «Гром» 20 масксетей. Также сообщалось, что из Курганской области в зону спецоперации регулярно отправляют машины УАЗ с гуманитарным грузом.