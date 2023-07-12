12 июля 2023

В Челябинской области простились с убитой школьницей. Видео

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Проститься с девочкой собрался весь город Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

В Симе Челябинской области простились с убитой 11-летней школьницей. На похороны девочки 13 июля собрался весь город.

«Несколько часов назад состоялось прощание с маленькой Ксюшей из Сима. Собрался весь город», — пишет telegram-канал «Криминальный СЭТ».

Девочка пропала 9 июля. Спустя два дня рюкзак ребенка прибило к берегу реки, появилась версия с утоплением. Тело с колотыми ранами нашли в лесном массиве на территории садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался отец ее подруги Дмитрий Моисеев. Ашинский горсуд отправил его под стражу 12 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой и выразил соболезнования. Организацию похорон взяло на себя градообразующие предприятие Сима ПАО «Агрегат».

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В Симе Челябинской области простились с убитой 11-летней школьницей. На похороны девочки 13 июля собрался весь город. «Несколько часов назад состоялось прощание с маленькой Ксюшей из Сима. Собрался весь город», — пишет telegram-канал «Криминальный СЭТ». Девочка пропала 9 июля. Спустя два дня рюкзак ребенка прибило к берегу реки, появилась версия с утоплением. Тело с колотыми ранами нашли в лесном массиве на территории садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался отец ее подруги Дмитрий Моисеев. Ашинский горсуд отправил его под стражу 12 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой и выразил соболезнования. Организацию похорон взяло на себя градообразующие предприятие Сима ПАО «Агрегат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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