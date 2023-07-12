Пермские врачи опасаются гибели девочки, которую поджег подросток

13 июля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Медики следят за состояние девочки, которую пытался сжечь знакомый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи, следящие за состоянием девочки из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, ожидают возникновения отрицательной динамики в любой момент. Сейчас школьница находится в крайне тяжелом состоянии в ожоговом отделении городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «Пермские врачи делают все необходимое для сохранения ее жизни и здоровья, несмотря на тяжесть травм. На сегодняшний день состояние девушки остается крайне тяжелым. Учитывая объем поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент», — сообщил главный анестезиолог Прикамья Роман Энгаус. По его словам, транспортировать пострадавшую сейчас в другое медучреждение опасно и чревато фатальными осложнениями. Медработники, занимающиеся лечением 15-летней школьницы, проконсультировались с коллегами из Ожогового центра при ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России. Медики обсудили тактику лечения пострадавшей и приняли решение продолжить ее лечение в Перми. О попытке убийства девочки в поселке Октябрьский Пермского края стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. Медики скорой помощи, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую в местную больницу в тяжелом состоянии. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи, следящие за состоянием девочки из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, ожидают возникновения отрицательной динамики в любой момент. Сейчас школьница находится в крайне тяжелом состоянии в ожоговом отделении городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «Пермские врачи делают все необходимое для сохранения ее жизни и здоровья, несмотря на тяжесть травм. На сегодняшний день состояние девушки остается крайне тяжелым. Учитывая объем поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент», — сообщил главный анестезиолог Прикамья Роман Энгаус. По его словам, транспортировать пострадавшую сейчас в другое медучреждение опасно и чревато фатальными осложнениями. Медработники, занимающиеся лечением 15-летней школьницы, проконсультировались с коллегами из Ожогового центра при ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России. Медики обсудили тактику лечения пострадавшей и приняли решение продолжить ее лечение в Перми. О попытке убийства девочки в поселке Октябрьский Пермского края стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. Медики скорой помощи, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую в местную больницу в тяжелом состоянии. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.