12 июля 2023

В Тюмени осудили торговцев опасным алкоголем, из-за которого погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчинам вынесли приговор в центральном районном суде Тюмени Фото:

В Тюмени предпринимателям, которые торговали немаркированным алкоголем, вынесли судебный приговор. Из-за спиртного погибли двое человек. Двоим осужденным назначили по шесть лет тюрьмы, а третьему — четыре года колонии, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

«По приговору центрального районного суд города Тюмени Алексей Камышев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Вугар Велиев — 4 года в колонии общего режима, Орудж Мамедов — 6 лет в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших почти в 1,5 миллиона рублей.

Тюменцы действовали преступной группой. Они купили у неизвестного несколько коробок с немаркированным алкоголем, хранили его у себя, а затем продавали. В составе алкоголя оказался метиловый спирт, и двое покупателей погибли из-за этого.

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В Тюмени предпринимателям, которые торговали немаркированным алкоголем, вынесли судебный приговор. Из-за спиртного погибли двое человек. Двоим осужденным назначили по шесть лет тюрьмы, а третьему — четыре года колонии, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «По приговору центрального районного суд города Тюмени Алексей Камышев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Вугар Велиев — 4 года в колонии общего режима, Орудж Мамедов — 6 лет в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших почти в 1,5 миллиона рублей. Тюменцы действовали преступной группой. Они купили у неизвестного несколько коробок с немаркированным алкоголем, хранили его у себя, а затем продавали. В составе алкоголя оказался метиловый спирт, и двое покупателей погибли из-за этого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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