В Тюмени осудили торговцев опасным алкоголем, из-за которого погибли люди

13 июля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мужчинам вынесли приговор в центральном районном суде Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени предпринимателям, которые торговали немаркированным алкоголем, вынесли судебный приговор. Из-за спиртного погибли двое человек. Двоим осужденным назначили по шесть лет тюрьмы, а третьему — четыре года колонии, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «По приговору центрального районного суд города Тюмени Алексей Камышев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Вугар Велиев — 4 года в колонии общего режима, Орудж Мамедов — 6 лет в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших почти в 1,5 миллиона рублей. Тюменцы действовали преступной группой. Они купили у неизвестного несколько коробок с немаркированным алкоголем, хранили его у себя, а затем продавали. В составе алкоголя оказался метиловый спирт, и двое покупателей погибли из-за этого.

В Тюмени предпринимателям, которые торговали немаркированным алкоголем, вынесли судебный приговор. Из-за спиртного погибли двое человек. Двоим осужденным назначили по шесть лет тюрьмы, а третьему — четыре года колонии, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «По приговору центрального районного суд города Тюмени Алексей Камышев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Вугар Велиев — 4 года в колонии общего режима, Орудж Мамедов — 6 лет в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших почти в 1,5 миллиона рублей. Тюменцы действовали преступной группой. Они купили у неизвестного несколько коробок с немаркированным алкоголем, хранили его у себя, а затем продавали. В составе алкоголя оказался метиловый спирт, и двое покупателей погибли из-за этого.