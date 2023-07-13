В Челябинске закрыли уголовное дело о стройке офис-центра «Красное и Белое»

Дело в отношении чиновников мэрии просуществовало несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расследование уголовного дела о стройке 7-этажного офисного центра Красное и Белое» в Челябинске прекратили. Об этом 14 июля сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Постановление о возбуждении дела отменили. Буквально через пару дней после того, как его начали по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина», — сообщил инсайдер.

Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбудили в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации Челябинска. Поводом стали обращения в СМИ и интернет-приемную СКР недовольных проектом жителей поселка Колхозный, где предполагается реализовать проект.

Ответ на запрос в пресс-центр сети «Красное & Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию на момент публикации получен не был. В пресс-службе регионального управления СКР обещали уточнить информацию. В мэрии пояснили URA.RU, что разрешение начать строительные работы в границах приобретенных в поселке земельных участков ООО «Мистраль» (принадлежит основателю сети «К & Б» Сергею Студенникову) не выдавалось. Собственно, уже в силу того, что компания еще не подавала соответствующую заявку.

«При этом участок, где запланировано строительство обьекта, расположен в территориальной зоне Б.1 — многофункциональная общественно-деловая. Для которой административно-офисное здание с интернет-кафе, о котором идет речь, является основным видом разрешенного использования», — добавили также в пресс-службе администрации областного центра.