Курганец сбежал от полиции с помощью окна для еды

Житель Шадринска (Курганская область), которого задержали за пьяную езду без прав, сбежал от сотрудников полиции, открыв камеру через окно для передачи еды. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях.
«Житель Шадринска ездил нетрезвым без прав, попался в обезьянник и ушел оттуда. Мужчина отодвинул задвижку окна, через которое задержанным передают еду, просунул руку и отворил дверь с другой стороны. После он затерялся в толпе и просто вышел из здания. Искать беглеца стали только через двое суток», — сообщается в telegram-канале Ural Mash.
Сообщается, что в итоге мужчину повторно задержан. По данным Ural Mash, по факту побега и несвоевременной передачи информации в полиции планируют проводить внутреннюю проверку. URA.RU обратилось в УМВД России по Курганской области подтвердить данную информацию. В пресс-службе ведомства сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.
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