12 июля 2023

Курганец сбежал от полиции с помощью окна для еды

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, преступник, кпз, обезьянник, ивс, задержание
Житель Шадринска сбежал от полиции, открыв камеру через окно для еды Фото:

Житель Шадринска (Курганская область), которого задержали за пьяную езду без прав, сбежал от сотрудников полиции, открыв камеру через окно для передачи еды. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях.

«Житель Шадринска ездил нетрезвым без прав, попался в обезьянник и ушел оттуда. Мужчина отодвинул задвижку окна, через которое задержанным передают еду, просунул руку и отворил дверь с другой стороны. После он затерялся в толпе и просто вышел из здания. Искать беглеца стали только через двое суток», — сообщается в telegram-канале Ural Mash.

Сообщается, что в итоге мужчину повторно задержан. По данным Ural Mash, по факту побега и несвоевременной передачи информации в полиции планируют проводить внутреннюю проверку. URA.RU обратилось в УМВД России по Курганской области подтвердить данную информацию. В пресс-службе ведомства сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.

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Житель Шадринска (Курганская область), которого задержали за пьяную езду без прав, сбежал от сотрудников полиции, открыв камеру через окно для передачи еды. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях. «Житель Шадринска ездил нетрезвым без прав, попался в обезьянник и ушел оттуда. Мужчина отодвинул задвижку окна, через которое задержанным передают еду, просунул руку и отворил дверь с другой стороны. После он затерялся в толпе и просто вышел из здания. Искать беглеца стали только через двое суток», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Сообщается, что в итоге мужчину повторно задержан. По данным Ural Mash, по факту побега и несвоевременной передачи информации в полиции планируют проводить внутреннюю проверку. URA.RU обратилось в УМВД России по Курганской области подтвердить данную информацию. В пресс-службе ведомства сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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