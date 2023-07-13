13 июля 2023

Турция дала объяснения России по поводу передачи Киеву бойцов «Азова»*

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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
В Турции не привели деталей объяснений, которые Анкара передала Москве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Анкара дала Москве объяснения относительно передачи Украине членов батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявили в правящей партии Турции.

«Анкара уверяет, что дала объяснения РФ по передаче Киеву „азовцев“. Но деталей не привела», — содержание сообщения правящей партии, передает телеканал Habertürk TV.

Ранее стало известно, что Анкара передала Киеву боевиков «Азова». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что эта ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не нарушила договоренности.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Анкара дала Москве объяснения относительно передачи Украине членов батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявили в правящей партии Турции. «Анкара уверяет, что дала объяснения РФ по передаче Киеву „азовцев“. Но деталей не привела», — содержание сообщения правящей партии, передает телеканал Habertürk TV. Ранее стало известно, что Анкара передала Киеву боевиков «Азова». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что эта ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не нарушила договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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