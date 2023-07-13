Турция дала объяснения России по поводу передачи Киеву бойцов «Азова»*

Анкара дала Москве объяснения относительно передачи Украине членов батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявили в правящей партии Турции.
«Анкара уверяет, что дала объяснения РФ по передаче Киеву „азовцев“. Но деталей не привела», — содержание сообщения правящей партии, передает телеканал
Ранее стало известно, что Анкара передала Киеву боевиков «Азова». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что эта ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не нарушила договоренности.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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