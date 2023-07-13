Турция уточнила решение Анкары насчет членства Швеции в НАТО

Правительство Турции еще не дало окончательный вердикт о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), власти лишь согласились открыть возможный путь к этому процессу. С таким заявлением выступил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали „да“ членству Швеции. Мы только открыли двери для процесса, путь к членству», — пояснил Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Он также добавил, что турецкий парламент оценит заявку Швеции на членство в НАТО не раньше октября.
Ранее появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. Сообщалось,что турецкие парламентарии намерены ратифицировать вступление до 21 июля
Правительство Турции еще не дало окончательный вердикт о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), власти лишь согласились открыть возможный путь к этому процессу. С таким заявлением выступил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. «Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали „да“ членству Швеции. Мы только открыли двери для процесса, путь к членству», — пояснил Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Он также добавил, что турецкий парламент оценит заявку Швеции на членство в НАТО не раньше октября. Ранее появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. Сообщалось,что турецкие парламентарии намерены ратифицировать вступление до 21 июля