13 июля 2023

Турция уточнила решение Анкары насчет членства Швеции в НАТО

Haberturk: Турция открыла Швеции путь к членству в НАТО
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Евросоюз. Курган, флаг турции
Турция открыла путь для членства Швеции в НАТО Фото:
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Правительство Турции еще не дало окончательный вердикт о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), власти лишь согласились открыть возможный путь к этому процессу. С таким заявлением выступил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали „да“ членству Швеции. Мы только открыли двери для процесса, путь к членству», — пояснил Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Он также добавил, что турецкий парламент оценит заявку Швеции на членство в НАТО не раньше октября.

Ранее появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. Сообщалось,что турецкие парламентарии намерены ратифицировать вступление до 21 июля

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Правительство Турции еще не дало окончательный вердикт о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), власти лишь согласились открыть возможный путь к этому процессу. С таким заявлением выступил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. «Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали „да“ членству Швеции. Мы только открыли двери для процесса, путь к членству», — пояснил Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Он также добавил, что турецкий парламент оценит заявку Швеции на членство в НАТО не раньше октября. Ранее появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. Сообщалось,что турецкие парламентарии намерены ратифицировать вступление до 21 июля
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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