13 июля 2023

Руководство свердловского завода «Росатома», где произошла авария, выступило с обращением. Видео

Замгендиректора УЭХК в Новоуральске Минеев: после аварии комбинат работает в штатном режиме
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Топ-менеджмент предприятия говорит о том, что обстановка в цехах стабильная Фото:
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На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

Заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») Юрий Минеев выступил с обращением, в котором успокоил сотрудников предприятия и жителей Новоуральска после утечки гексафторида урана на предприятии. Видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасности для жителей Новоуральска и сотрудников нет», — заявил Минеев.

Ранее аналогичный текст опубликовала пресс-служба УЭХК. На предприятии добавили, что выясняют причины аварии.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

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Заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») Юрий Минеев выступил с обращением, в котором успокоил сотрудников предприятия и жителей Новоуральска после утечки гексафторида урана на предприятии. Видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев. «Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасности для жителей Новоуральска и сотрудников нет», — заявил Минеев. Ранее аналогичный текст опубликовала пресс-служба УЭХК. На предприятии добавили, что выясняют причины аварии. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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