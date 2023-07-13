Руководство свердловского завода «Росатома», где произошла авария, выступило с обращением. Видео

Замгендиректора УЭХК в Новоуральске Минеев: после аварии комбинат работает в штатном режиме

14 июля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Топ-менеджмент предприятия говорит о том, что обстановка в цехах стабильная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном Заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») Юрий Минеев выступил с обращением, в котором успокоил сотрудников предприятия и жителей Новоуральска после утечки гексафторида урана на предприятии. Видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев. «Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасности для жителей Новоуральска и сотрудников нет», — заявил Минеев. Ранее аналогичный текст опубликовала пресс-служба УЭХК. На предприятии добавили, что выясняют причины аварии. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

Заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») Юрий Минеев выступил с обращением, в котором успокоил сотрудников предприятия и жителей Новоуральска после утечки гексафторида урана на предприятии. Видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев. «Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасности для жителей Новоуральска и сотрудников нет», — заявил Минеев. Ранее аналогичный текст опубликовала пресс-служба УЭХК. На предприятии добавили, что выясняют причины аварии. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.