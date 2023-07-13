Заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») Юрий Минеев выступил с обращением, в котором успокоил сотрудников предприятия и жителей Новоуральска после утечки гексафторида урана на предприятии. Видео опубликовал на своей странице «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев.
«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасности для жителей Новоуральска и сотрудников нет», — заявил Минеев.
Ранее аналогичный текст опубликовала пресс-служба УЭХК. На предприятии добавили, что выясняют причины аварии.
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
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