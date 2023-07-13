Эксперт-ядерщик раскрыл последствия аварии на свердловском заводе «Росатома»

Атомщик про аварию на заводе «Росатома»: гексафторид урана вызывает серьезные последствия

14 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном Гексафторид урана, утечка которого произошла на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске, опасен как химическое вещество, но не как радиоактивное. При попадании на кожу или при вдыхании паров вещества могут появиться серьезные последствия, рассказал URA.RU на условиях анонимности эксперт в области атомной отрасли. «Обедненный гексафторид урана очень опасен как химическое вещество, но не как радиоактивное. При попадании на кожу могут возникнуть серьезные последствия. Ущерб от него носит локальный характер. Для тех, кто работал непосредственно с ним, утечка может быть проблемой, но для остальных, в том числе жителей города, опасности нет», — поделился собеседник. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

Гексафторид урана, утечка которого произошла на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске, опасен как химическое вещество, но не как радиоактивное. При попадании на кожу или при вдыхании паров вещества могут появиться серьезные последствия, рассказал URA.RU на условиях анонимности эксперт в области атомной отрасли. «Обедненный гексафторид урана очень опасен как химическое вещество, но не как радиоактивное. При попадании на кожу могут возникнуть серьезные последствия. Ущерб от него носит локальный характер. Для тех, кто работал непосредственно с ним, утечка может быть проблемой, но для остальных, в том числе жителей города, опасности нет», — поделился собеседник. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.