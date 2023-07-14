На свердловском заводе «Росатома» раскрыли данные о радиационном фоне после аварии

Радиационный фон после аварии на свердловском заводе «Росатома» в 4 раза ниже природной нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, наука, уэхк, уральский электрохимический комбинат, газовая центрифуга, газовые центрифуги, обогащение урана
Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч Фото:
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На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

Радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, находится в пределах нормы. Более того, он в четыре раза ниже природной нормы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальной группе «ВКонтакте».

«Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)», — рассказали на комбинате.

Проверить это может любой желающий. Каждый час с девяти контрольных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на промплощадках комбината в ситуационно-кризисный центр «Росатома» передаются показания.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

Радиационный фон на комбинате находится в норме
Радиационный фон на комбинате находится в норме
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Радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, находится в пределах нормы. Более того, он в четыре раза ниже природной нормы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальной группе «ВКонтакте». «Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)», — рассказали на комбинате. Проверить это может любой желающий. Каждый час с девяти контрольных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на промплощадках комбината в ситуационно-кризисный центр «Росатома» передаются показания. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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