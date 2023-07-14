На свердловском заводе «Росатома» раскрыли данные о радиационном фоне после аварии

Радиационный фон после аварии на свердловском заводе «Росатома» в 4 раза ниже природной нормы

14 июля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном Радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, находится в пределах нормы. Более того, он в четыре раза ниже природной нормы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальной группе «ВКонтакте». «Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)», — рассказали на комбинате. Проверить это может любой желающий. Каждый час с девяти контрольных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на промплощадках комбината в ситуационно-кризисный центр «Росатома» передаются показания. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать. Радиационный фон на комбинате находится в норме Фото: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, www.russianatom.ru

Радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, находится в пределах нормы. Более того, он в четыре раза ниже природной нормы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальной группе «ВКонтакте». «Радиационный фон в Новоуральске, на УЭХК сейчас составляет 0,07 мкЗв/ч. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)», — рассказали на комбинате. Проверить это может любой желающий. Каждый час с девяти контрольных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на промплощадках комбината в ситуационно-кризисный центр «Росатома» передаются показания. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.