16 июля 2023
15 июля 2023

Бильярдный стол челябинского экс-губернатора выставили на аукцион

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки Анжелы Шефер и Сергея Александрова. Челябинск, портрет, дубровский борис
Имущество фирмы Бориса Дубровского продают с молотка Фото:

В рамках банкротства главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с аукциона продадут стол для бильярда. Это следует из данных СБИС.

Бильярдный стол предлагается приобрести в рамках распродажи имущества компании. Начальная цена лота — 48,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 октября.

Компанию «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора.

В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, в ней ввели конкурсное управление и начали распродажу имущества для погашения почти двухмиллиардных долгов перед кредиторами. После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его родные от общения со СМИ отказываются.

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В рамках банкротства главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с аукциона продадут стол для бильярда. Это следует из данных СБИС. Бильярдный стол предлагается приобрести в рамках распродажи имущества компании. Начальная цена лота — 48,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 октября. Компанию «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, в ней ввели конкурсное управление и начали распродажу имущества для погашения почти двухмиллиардных долгов перед кредиторами. После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его родные от общения со СМИ отказываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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