Бильярдный стол челябинского экс-губернатора выставили на аукцион

17 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Имущество фирмы Бориса Дубровского продают с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках банкротства главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с аукциона продадут стол для бильярда. Это следует из данных СБИС. Бильярдный стол предлагается приобрести в рамках распродажи имущества компании. Начальная цена лота — 48,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 октября. Компанию «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, в ней ввели конкурсное управление и начали распродажу имущества для погашения почти двухмиллиардных долгов перед кредиторами. После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его родные от общения со СМИ отказываются. Скрин: сайт СБИС

В рамках банкротства главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с аукциона продадут стол для бильярда. Это следует из данных СБИС. Бильярдный стол предлагается приобрести в рамках распродажи имущества компании. Начальная цена лота — 48,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 октября. Компанию «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, в ней ввели конкурсное управление и начали распродажу имущества для погашения почти двухмиллиардных долгов перед кредиторами. После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его родные от общения со СМИ отказываются.