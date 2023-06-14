Бывшему пиарщику курганского губернатора изменили приговор за мошенничество

Курганский суд вынес решение по делу бывшего чиновника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд изменил приговор по обвинению в мошенничестве экс-руководителю регионального департамента информационной политики Александру Тетерину. Штраф, который он должен выплатить, был увеличен в два раза. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании, которое прошло 15 июня.

«Приговор <…> изменить. Переквалифицировать с ч. 5 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ. Назначить Тетерину по ч. 2 ст. 159 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — вынес решение судья.

Апелляцию на приговор Тетерину подала прокуратура. Они посчитали его слишком мягким. Иск прокуратуры был удовлетворен частично.

Бывшего чиновника курганского правительства судили за мошенничество. Следствие утверждало, что в 2017 году Тетерин вместе с экс-руководителем местной футбольной федерации Евгением Рассказовым присвоили денежные средства, выделенные из бюджета. Сумма ущерба составила более 447 тысяч рублей.

За мошеннические действия Тетерина оштрафовали на 100 тысяч рублей. От наказания его освободили из-за сроков давности по делу. Рассказов скрывается от суда за границей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор бывшему пиарщику губернатора Шумкова. Прокуратура просила отправить экс-чиновника на три года в колонию.