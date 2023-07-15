Кому положены пособия по беременности и как они высчитываются

Декретные отпускные в 2023 году выплачиваются от 140 дней

15 июля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Декретные отпускные положены работающим женщинам до и после родов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пособие по беременности и родам или же декретные отпускные — это выплаты, положенные женщине в период беременности и после родов. В общих случаях количество дней декретного отпуска составляет 140 дней. Часть из них рассчитывается до родов, а часть — после. URA.RU приводит основную информацию о том, как правильно высчитать размер положенной выплаты. Кому положены выплаты Декретные отпускные могут получать только женщины. Сумма выплат зависит от того, работает ли получательница. Также на выплаты могут претендовать и те, кто был уволен в течение года. Всего на декретные претендуют несколько женских категорий: работающие;

безработные (с учетом, если девушка была уволена в течение года из-за ликвидации организации;

студентки, облучающееся очно;

женщины, проходящие военную службу по контракту. Кроме того, все эти категории могут получать декретные в случае усыновления или удочерения ребенка. С 2021 года соответствующие пособия напрямую выплачивает Фонд социального страхования. После того как истек срок выплат пособий по беременности и родам, женщина может ежемесячно получать пособия по уходу за ребенком до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. В отличие от пособий по беременности, на него могут претендовать и мужчины. Как рассчитать сумму декретных выплат Во время отпуска по беременности и родам будущие мамы получают пособия в размере 100% от средней зарплаты за последние два года. Если, например, декрет начался в 2023 году, то высчитывается средняя зарплата за 2022 и 2021 года. Тем не менее есть возможность самостоятельно выбрать временной период, за который нужно высчитать декретные. Такая возможность будет уместна, если ранее зарплата была выше. Формула вычисления размера пособия Суммируется заработок за два года. Полученная сумма делится на количество дней из двух лет (730 дней) и умножается на количество декретных дней. Например, в 2023 году женщина ушла в декрет на 156 дней. В 2021 году она заработала 660 000 рублей, а в 2022-м — 720 000 рублей в связи с увеличением зарплаты. Следуя из этого, расчеты будут следующие: сначала суммируется средняя зарплата 660 000 рублей плюс 720 000 рублей. Полученная сумму нужно разделить на 730 дней и умножить на 156 дней. (660 000 + 720 000) / 730 × 156. Сумма пособия составит 294 904,11. Как высчитываются дни декрета Количество декретных дней зависит от того, как протекает беременность. При нормальном течении беременности и родов — 140 дней. При осложненных родах — 156 дней. При многоплодной беременности — 194 дня. Оформление декретных выплат Пособие по беременности и родам Документы для получения пособия по беременности и родам в 2023 году можно направить в электронной форме, а также почтой. В последнем случае подойдут заверенные копии. Для оформления пособий по беременности и родам необходимы следующие документы: заявление о назначении пособия (в свободной форме);

больничный лист (или его номер, если он выдан в электронной форме);

справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости);

также нужно встать на учет в женской консультации. Пособие по уходу за ребенком После завершения декретного отпуска есть возможность получать пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается ежемесячно со дня рождения ребенка. Причем получать пособие может любой из родителей. Его сумма высчитывается от 40% среднего заработка. Сколько ждать Выплата за декретный отпуск приходит единой суммой в течение десяти дней после того, как работодателем будут переданы документы в ФСС. Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Одна из выплат, которая также полагается беременным женщинам — единое пособие от государства. Его размер составляет от 50 до 100% от прожиточного минимума. После рождения ребенка мама может оформить материнский капитал. В 2023 году на первого ребенка он составляет 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пособие по беременности и родам или же декретные отпускные — это выплаты, положенные женщине в период беременности и после родов. В общих случаях количество дней декретного отпуска составляет 140 дней. Часть из них рассчитывается до родов, а часть — после. URA.RU приводит основную информацию о том, как правильно высчитать размер положенной выплаты. Декретные отпускные могут получать только женщины. Сумма выплат зависит от того, работает ли получательница. Также на выплаты могут претендовать и те, кто был уволен в течение года. Всего на декретные претендуют несколько женских категорий: женщины, проходящие военную службу по контракту. Кроме того, все эти категории могут получать декретные в случае усыновления или удочерения ребенка. С 2021 года соответствующие пособия напрямую выплачивает Фонд социального страхования. После того как истек срок выплат пособий по беременности и родам, женщина может ежемесячно получать пособия по уходу за ребенком до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. В отличие от пособий по беременности, на него могут претендовать и мужчины. Во время отпуска по беременности и родам будущие мамы получают пособия в размере 100% от средней зарплаты за последние два года. Если, например, декрет начался в 2023 году, то высчитывается средняя зарплата за 2022 и 2021 года. Тем не менее есть возможность самостоятельно выбрать временной период, за который нужно высчитать декретные. Такая возможность будет уместна, если ранее зарплата была выше. Суммируется заработок за два года. Полученная сумма делится на количество дней из двух лет (730 дней) и умножается на количество декретных дней. Например, в 2023 году женщина ушла в декрет на 156 дней. В 2021 году она заработала 660 000 рублей, а в 2022-м — 720 000 рублей в связи с увеличением зарплаты. Следуя из этого, расчеты будут следующие: сначала суммируется средняя зарплата 660 000 рублей плюс 720 000 рублей. Полученная сумму нужно разделить на 730 дней и умножить на 156 дней. Количество декретных дней зависит от того, как протекает беременность. При нормальном течении беременности и родов — 140 дней. При осложненных родах — 156 дней. При многоплодной беременности — 194 дня. Документы для получения пособия по беременности и родам в 2023 году можно направить в электронной форме, а также почтой. В последнем случае подойдут заверенные копии. Для оформления пособий по беременности и родам необходимы следующие документы: После завершения декретного отпуска есть возможность получать пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается ежемесячно со дня рождения ребенка. Причем получать пособие может любой из родителей. Его сумма высчитывается от 40% среднего заработка. Выплата за декретный отпуск приходит единой суммой в течение десяти дней после того, как работодателем будут переданы документы в ФСС. Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Одна из выплат, которая также полагается беременным женщинам — единое пособие от государства. Его размер составляет от 50 до 100% от прожиточного минимума. После рождения ребенка мама может оформить материнский капитал. В 2023 году на первого ребенка он составляет 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч.