ВСУ ударили ракетой по сельской школе в Запорожской области, подчеркнул Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские бойцы разрушили сельскую школу в Запорожской области. Они нанесли ракетный удар. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«[ВСУ] нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области», —
Владимир Рогов отмечал, что украинские силы стягивают дополнительные резервы в Запорожской области и ведут наступательные действия. ВСУ начали контрнаступление 4 июня.
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