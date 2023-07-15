ВСУ взорвали сельскую школу в Запорожской области

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Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожар, огонь, окна без стекол
ВСУ ударили ракетой по сельской школе в Запорожской области, подчеркнул Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы разрушили сельскую школу в Запорожской области. Они нанесли ракетный удар. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«[ВСУ] нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что здание полностью уничтожено.

Владимир Рогов отмечал, что украинские силы стягивают дополнительные резервы в Запорожской области и ведут наступательные действия. ВСУ начали контрнаступление 4 июня.

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Украинские бойцы разрушили сельскую школу в Запорожской области. Они нанесли ракетный удар. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «[ВСУ] нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что здание полностью уничтожено. Владимир Рогов отмечал, что украинские силы стягивают дополнительные резервы в Запорожской области и ведут наступательные действия. ВСУ начали контрнаступление 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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