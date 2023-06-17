Рогов: ВСУ бросили новые силы на атаку Запорожья

Украина перебрасывает новые силы в Запорожье, сообщил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно вести наступательные действия на Запорожье. Противник посылает туда дополнительные резервы. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Начиная с 03:00 боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий [на Запорожье]. <…> Начались атака за атакой», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он уточнил, что ВС РФ удерживают оборону и уничтожают «нацистов». В 4 утра прозвучали две серии взрывов, добавил Рогов. Работала система ПВО. О жертвах и разрушениях пока нет информации.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Запорожскую область, однако их попытки не увенчались успехом. Так, российские войска в боях у населенного пункта Орехов успешно разгромили бронетехнику США и НАТО. Также ВС РФ за сутки уничтожили на запорожском направлении до 250 бойцов ВСУ. Президент РФ Владимир Путин заявил о провальных по всем направлениям планах Украины по контрнаступлению. По мнению российского лидера, у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Национальная служба новостей».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.