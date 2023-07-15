Le Monde: Индия и Франция готовят свой мирный план по Украине

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон собрался предложить новый план по мирным переговорам на Украине, сообщил источник Фото:
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Индия совместно с Францией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине. По словам источников газеты Le Monde, он будет сильно отличается от предлагаемых ранее.

Франция считает Индию важным партнером для создания нового плана по мирным переговорам между Россией и Украиной, передает издание слова источников. Разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и индийским премьер-министром Нарендры Моди был в большой степени посвящен конфликту, так как это усложняет отношения Франции и стран Глобального юга.

Ранее URA.RU сообщало, что Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Также агентство рассказывало, что Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание.

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Индия совместно с Францией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине. По словам источников газеты Le Monde, он будет сильно отличается от предлагаемых ранее. Франция считает Индию важным партнером для создания нового плана по мирным переговорам между Россией и Украиной, передает издание слова источников. Разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и индийским премьер-министром Нарендры Моди был в большой степени посвящен конфликту, так как это усложняет отношения Франции и стран Глобального юга. Ранее URA.RU сообщало, что Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Также агентство рассказывало, что Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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